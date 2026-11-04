美超微上季營收逼近去年同期四倍 上修全年展望 盤後大漲8.3%

受惠於AI伺服器需求強勁，美超微電腦（Super Micro Computer）上季營收增至去年同期近四倍，本季展望也優於預期，並調高全年營收預測，周二盤後股價大漲8.3%。

美超微周二盤後公布，截至9月底的2027會計年度第1季營收達199.5億美元，去年同期營收為50.2億美元，超過FactSet調查分析師原估的175.3億美元。美超微上月20日才將上季營收預測調高至185億至195億美元，實績仍超出預測上限。

上季淨利達15.9億美元，每股純益1.75美元，遠高於去年同期的1.683億美元和每股0.26美元。調整後每股純益為1.81美元，優於分析師預估的1.23美元；毛利率也從去年同期的9.3%升至12.8%。

展望截至12月底的本季，美超微預估營收介於195億至215億美元之間，調整後每股純益為1.66至1.90美元，均高於FactSet調查預估的181.1億美元和1.14美元。

該公司也將截至2027年6月底的全年營收預測，從650億至720億美元，調高至720億至820億美元；分析師目前預估為730.3億美元。

AI開發業者、雲端業者和金融機構持續興建資料中心，開發和運行AI模型，帶動搭載輝達晶片的伺服器需求。美超微一面爭取訂單、整合最新晶片，一面控管成本，以提高獲利率。

執行長梁見後說：「透過重要企業夥伴的合作和擴大全球產能，我們讓客戶能更快部署AI基礎建設、運作更穩定，也更具成本效益。」他表示，美超微正加速轉型，提供完整的AI和資訊科技資料中心解決方案。

這份財報出爐之際，投資人正擔心大型科技業者的AI支出和相關舉債能否持續。亞馬遜和Google母公司Alphabet上周公布財報後，未能消除市場疑慮，美超微強勁的實績和展望則帶動股價走高。該股周二正常交易時段上漲3.1%，收31.39美元，今年來累計上漲7.2%。

美超微另因共同創辦人和另外兩人涉嫌違反美國法律，將價值數十億美元、搭載輝達晶片的伺服器轉運至中國而受到關注。美超微並未在此案中遭到起訴；該公司表示，董事會獨立調查認定，現任高階主管對這起涉嫌走私案並不知情。