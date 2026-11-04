台積電ADR漲1.6% 台指期漲426點

台積電ADR周二上漲1.6%，收在404.80美元，較台北交易溢價15.7%。

台指期夜盤收盤跌426點至43,779點，漲幅1%。台灣加權股價指數周二狂崩1,690點收在收在43,307.54點。台積電（2330）跌1.5%收在2,295元。

人工智慧（AI）相關股反彈，帶動標普500和那斯達克指數周二收高，道瓊工業指數則下跌。投資人等待美國期中選舉結果，也對伊朗戰事能否近期落幕存疑。

道瓊工業指數下跌197.26點，收51,786.72點，跌幅0.4%；標普500指數上漲27.52點，收7,568.92點，漲幅0.4%；那斯達克綜合指數上漲207.65點，收25,372.01點，漲幅0.8%。

晶片股止跌回升，費城半導體指數反彈2.6%，成分股全面收高。輝達（NVIDIA）上漲2.3%，終止連四個交易日頹勢；美光上漲2.6%，超微（AMD）大漲3.7%。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後，新台幣元）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價（元）溢價率（%）

台積電 TSM 2,655.81 +1.55 2,295.00 15.72

日月光投控 ASX 640.50 -0.31 616.00 3.98

聯電 UMC 107.60 +0.06 103.00 4.46

中華電信 CHT 159.53 -0.57 159.00 0.33