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投資人關注美國期中選舉 美股多收紅道瓊獨憔悴
美國期中選舉今天登場，市場正在等待可能重塑美國總統川普（DonaldTrump）第二任期最後兩年的選舉結果，華爾街股市今天多收高，其中道瓊工業指數下挫。
道瓊工業指數下跌197.26點或0.38%，收報51786.72點。
標普500指數小幅上漲27.52點或0.36%，收在7568.92點。
那斯達克指數挺升207.65點或0.83%，收25372.01點。
費城半導體指數上揚272.07點或2.63%，收10600.40點。
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