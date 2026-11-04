投資人關注美國期中選舉 美股多收紅道瓊獨憔悴

美國期中選舉一直被視為川普政府是否在選後升高對伊朗軍事行動、藉此迫使德黑蘭達成協議的關鍵時間點。直到投票前一天（2日），川普接受Axios電話專訪時仍表示，他「不急著」決定是否恢復對伊朗的軍事打擊。

2026-11-04 02:42