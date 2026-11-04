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投資人關注美國期中選舉 美股多收紅道瓊獨憔悴

中央社／ 紐約3日綜合外電報導

美國期中選舉今天登場，市場正在等待可能重塑美國總統川普（DonaldTrump）第二任期最後兩年的選舉結果，華爾街股市今天多收高，其中道瓊工業指數下挫。

道瓊工業指數下跌197.26點或0.38%，收報51786.72點。

標普500指數小幅上漲27.52點或0.36%，收在7568.92點。

那斯達克指數挺升207.65點或0.83%，收25372.01點。

費城半導體指數上揚272.07點或2.63%，收10600.40點。

道瓊 美股 美國期中選舉

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