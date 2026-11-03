市場靜待期中選舉結果 美股早盤漲跌互見

美國期中選舉結果揭曉前，市場交投謹慎，華爾街股市主要指數今天早盤漲跌互見，蘋果公司（Apple Inc.）的股價則於公布財報後下跌。

法新社報導，今天開盤約10分鐘後，道瓊工業指數下跌0.5%，報51723.37點；標準普爾500指數上漲0.3%，報7559.95點；以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲0.6%，報25312.83點。

個股方面，蘋果股價下跌3.2%，主因蘋果公布的獲利雖優於預期，卻表示人工智慧（AI）相關成本增加將拖累淨利率。

政治分析人士預期，期中選舉過後，總統川普（Donald Trump）所屬的共和黨將失去國會兩院中至少一院的控制權，也可能兩院皆失守。

投資人同時面臨中東戰爭局勢相互矛盾的訊號，亦即在川普證實美軍再度攻擊伊朗之際，美國與伊朗也重啟外交斡旋。