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Anthropic大方給薪 每人每月10萬美元
根據Anthropic修訂版S-1文件，該公司每個月花費10萬美元在每名員工的薪酬成本。如此優渥的報酬，意味著加入該公司成為迅速累積財富的捷徑之一。
文件顯示，今年7月到9月，Anthropic為其5,300名員工支出的人事費用逾17億美元，意味著在這三個月期間，花在每名員工的費用，超過32.2萬美元。
這17億美元，包含發給員工的薪資、獎金、福利及與相關稅務支出，其中把股票薪酬列為費用最大宗，在這段期間達到11億美元。
儘管人事費用高，但Anthropic營收成長速度遙遙領先，2026年1至9月，人事成本僅占總營收15%。相形下，2023年該公司在人事上的花費為營收的兩倍之多。
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