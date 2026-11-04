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Anthropic投資算力再加碼 金額近 9,000 億美元

經濟日報／ 記者蘇嘉維、國際中心／綜合報導
美國AI大廠Anthropic再度更新IPO前公開說明書，最新揭露後續AI算力投資金額將高達近9,000億美元，其中4,500億美元會在2030年底前達陣。 路透
美國AI大廠Anthropic再度更新IPO前公開說明書，最新揭露後續AI算力投資金額將高達近9,000億美元，其中4,500億美元會在2030年底前達陣。 路透

美國AI大廠Anthropic再度更新IPO前公開說明書，最新揭露後續AI算力投資金額將高達近9,000億美元，其中4,500億美元會在2030年底前達陣。惟因成本增加，Anthropic上季財報本業再度轉虧，導致美國科技股對AI沉重投資恐無法回收資金的恐慌潮再現。

Anthropic先前釋出的投資金額為8,000億美元，將用來採購Google TPU與輝達GPU等運算資源，最新加碼到9,000億美元，調幅約12.5%。

受相關消息影響，美國科技股周一普遍下挫，衝擊台股昨（3）日表現，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）等AI伺服器代工廠收盤普遍跌逾2％。

各大廠AI投資金額相當龐大，目的正是為了增強算力，以獲得更多使用者訂閱，藉此才能回收資金，在這股AI投資潮情況下，鴻海、廣達、緯創等AI伺服器代工廠接單能見度已經放眼到2027年底，且2028年訂單幾乎都確定到手，因此法人仍持續看好，代工大廠後續業績成長動能。

外媒報導，法人對Anthropic表示，應調降IPO估值目標到較審慎的約1.5兆美元，而非先前的近2兆美元。Anthropic計畫最快下周啟動投資人說明會，屆時將揭露計劃出售的股票數量與目標價區間，從而能算出目標估值，該公司目前仍可望在感恩節前一周掛牌上市。

Anthropic更新IPO前的S-1文件指出，第3季營收達170億美元，遠高於一年前的14億美元，季增47%，同期的晶片、電力及基礎設施支出也季增77%至99億美元，資料中心支出占營收比重達58%，高於第2季的48%，營收與業務成長快速，但營業損失達5.67億美元，從上季營業利益9.74億美元轉為虧損，稅後淨損達232.9億美元。

申報文件表示，Anthropic上季淨損233億美元，主要來自與公司估值攀升相關的非現金會計費用。

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