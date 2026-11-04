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川普對伊反覆 油價高檔震盪

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國總統川普。 路透
美國總統川普。 路透

美國期中選舉一直被視為川普政府是否在選後升高對伊朗軍事行動、藉此迫使德黑蘭達成協議的關鍵時間點。直到投票前一天（2日），川普接受Axios電話專訪時仍表示，他「不急著」決定是否恢復對伊朗的軍事打擊。

然而，美國官員同日稍晚證實，美軍對伊朗格什姆島發動「空襲」，以回應伊朗革命衛隊向美軍機發射飛彈。隨後，川普接受福斯新聞（Fox）訪問時也警告，若美伊無法達成協議，美軍可能攻擊伊朗核計畫相關的地下設施Pickaxe Mountain，並聲稱美軍隨時能在一小時內發動攻擊。

福斯新聞引述一名美國官員表示，美軍2日晚間對位於荷莫茲海峽的伊朗格什姆島（Qeshm Island）發動空襲，摧毀島上一座地對空飛彈發射裝置，回應伊朗此前向美國軍機開火。不過這名官員強調，美軍採取的是防禦打擊，不代表美國恢復對伊朗發動軍事攻擊，也不意味雙方衝突開始升級。

總部位於倫敦的反對派媒體「伊朗國際」引述美媒Axios指，伊朗伊斯蘭革命衛隊2日晚間向荷莫茲海峽上空的美國軍機發射飛彈。

國際油價一度應聲上漲，布蘭特3日盤中最高上漲2.4%至每桶107.24美元，但之後又翻黑，再度呈現高檔震盪走勢。

至少目前看來，川普仍將採取外交與軍事雙軌並行策略，一方面為談判破局後重新開戰做準備，另一方面讓談判持續進行，但也清楚達成協議的前景仍有變數。

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