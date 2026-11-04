韓股逼近「死亡交叉」

從一項技術指標來看，韓股Kospi指數正呈現自2024年第4季以來最悲觀的技術型態，因為50日移動平均線即將跌破200日移動平均線，形成所謂的「死亡交叉」。

彭博報導，上一次Kospi指數出現「死亡交叉」後，韓股在劇烈震盪、反覆拉鋸的走勢中持續下跌，直到2025年4月才觸及一個重要波段低點。這個低點後來成為強勁反彈行情的起點，指數並於今年6月創下波段高點。

然而，Kospi指數從6月22日觸及9,114.55點的歷史新高後，迄今崩跌約38%，儘管從今年初算來仍保住約34%漲幅。

彭博分析，對長期投資人而言，市場通常在籌碼經過充分清洗後逐漸築底，這樣的特性或許能帶來一些安慰。但問題在於，目前韓股的籌碼整理似乎尚未完成。即使Kospi期貨價格持續下跌，市場仍有新的空頭部位持續建立。

美國科技股已傳出悲觀訊號，那斯達克100指數從10月6日高點回檔超過10%，符合進入修正區的技術定義，投資人對韓股轉趨謹慎並不令人意外。