聽新聞
0:00 / 0:00

韓股逼近「死亡交叉」

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

從一項技術指標來看，韓股Kospi指數正呈現自2024年第4季以來最悲觀的技術型態，因為50日移動平均線即將跌破200日移動平均線，形成所謂的「死亡交叉」。

彭博報導，上一次Kospi指數出現「死亡交叉」後，韓股在劇烈震盪、反覆拉鋸的走勢中持續下跌，直到2025年4月才觸及一個重要波段低點。這個低點後來成為強勁反彈行情的起點，指數並於今年6月創下波段高點。

然而，Kospi指數從6月22日觸及9,114.55點的歷史新高後，迄今崩跌約38%，儘管從今年初算來仍保住約34%漲幅。

彭博分析，對長期投資人而言，市場通常在籌碼經過充分清洗後逐漸築底，這樣的特性或許能帶來一些安慰。但問題在於，目前韓股的籌碼整理似乎尚未完成。即使Kospi期貨價格持續下跌，市場仍有新的空頭部位持續建立。

美國科技股已傳出悲觀訊號，那斯達克100指數從10月6日高點回檔超過10%，符合進入修正區的技術定義，投資人對韓股轉趨謹慎並不令人意外。

韓股 彭博 指數

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

韓股開盤後大跌3%受美國晶片股拖累 但美股期指翻紅

市場悲觀情緒發酵、那斯達克100指數跌入修正區 今年來第三度

韓股重挫近4% 009829經理人： 韓國 AI 國家隊迎來價值重估契機

中東、美選等正向演變 台指期夜盤上半場衝破43,700點

相關新聞

澳洲打通膨 今年第五度升息…緊縮力度是已開發國家最大

澳洲央行（RBA）3日如市場預期升息1碼，將政策利率上調至4.85%，是2008年底全球金融危機高峰期以來最高水準，欲藉此引導通膨回落至目標區間。

美伊僵局有望結束 國際油價下跌

儘管美國昨晚對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）一座伊朗島嶼發動空襲，但隨著市場再度燃起美伊僵局有望結束的希...

川普對伊反覆 油價高檔震盪

美國期中選舉一直被視為川普政府是否在選後升高對伊朗軍事行動、藉此迫使德黑蘭達成協議的關鍵時間點。直到投票前一天（2日），川普接受Axios電話專訪時仍表示，他「不急著」決定是否恢復對伊朗的軍事打擊。

高盛推演最壞情境…明年布蘭特油價均價上衝130美元

高盛為油價推演出三種情境。最壞狀況下，中東供應持續受擾，明年布蘭特油價均價可能為每桶130美元。

Anthropic投資算力再加碼 金額近 9,000 億美元

美國AI大廠Anthropic再度更新IPO前公開說明書，最新揭露後續AI算力投資金額將高達近9,000億美元，其中4,500億美元會在2030年底前達陣。惟因成本增加，Anthropic上季財報本業再度轉虧，導致美國科技股對AI沉重投資恐無法回收資金的恐慌潮再現。

Anthropic大方給薪 每人每月10萬美元

根據Anthropic修訂版S-1文件，該公司每個月花費10萬美元在每名員工的薪酬成本。如此優渥的報酬，意味著加入該公司成為迅速累積財富的捷徑之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。