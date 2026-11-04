高盛推演最壞情境…明年布蘭特油價均價上衝130美元

高盛為油價推演出三種情境。最壞狀況下，中東供應持續受擾，明年布蘭特油價均價可能為每桶130美元。

石油研究主管史楚文（Daan Struyven）領銜的高盛分析師在近期報告中表示，雖然波灣原油出口流動回升，有助抑制國際油價，但也有很高的風險會下降。

高盛說，若石油日產量持續比2025年平均水準少350萬桶，布蘭特2027年可能衝上每桶140美元，且全年均價將達130美元。促成這種情境發生的最可能因素包括，船舶遇襲事件增加、煉油廠遭受持續性破壞，以及居高不下的風險溢價。

高盛假設的基本情境預測是，明年原油每日供應量能回升至比去年平均水準高110萬桶，使布蘭特原油明年均價為每桶88美元，比高盛先前預測的80美元高。

在高盛的下行情境中，如果波灣地區平均日產量比2025年的水準高出250萬桶，布蘭特原油價格在2027年可能會回落至每桶60美元區間。分析師表示，這種情況最可能的觸發因素是，中東原油出口復甦速度比預期快。