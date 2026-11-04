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重演川普第一任情境？金價疲態 有望在美選後翻轉

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
市場正在評估，美國期中選舉後的政局變化，是否能使金價擺脫今年來的疲弱走勢。（路透）
市場正在評估，美國期中選舉後的政局變化，是否能使金價擺脫今年來的疲弱走勢。（路透）

國際金價近幾個月備受利率上升等因素壓抑，但也吸引各國央行逢低進場，或能成為金價一大支撐，而正在進行的美國期中選舉，也可能成為金價後市表現的重要轉折。

黃金現貨上周五（10月30日）盤中跌3.8%至每英兩3,870.26美元，寫近一年低點，當日收盤也未收復4,000美元大關，本周一（3日）雖收高，但仍在4,000美元以下，4日走勢依然震盪。

金價在今年初創下歷史新高，一度突破每英兩5,500美元，但受人工智慧（AI）投資熱潮、債券殖利率攀升及升息預期打擊，金價今年來跌幅超過8%，正邁向逾十年來最差年度表現。

隨著市場評估選後政局變化是否重新推升避險需求，黃金能否擺脫疲態，受到投資人密切關注。

世界黃金協會（WGC）3日表示，第3季各國央行淨買入321公噸黃金，為2024年底以來最快增持速度，今年累計購買量估達675公噸，略高於去年同期，凸顯各國央行持續為金價提供支撐。

在已揭露的買家中，中國人民銀行增持63公噸居冠，波蘭央行買進41公噸居次。

WGC資深市場策略師李德（John Reade）表示，第3季金價走弱，可能促使部分央行逢低加碼。對看空美元的央行而言，美元走強也提高將部分外匯存底轉入黃金的吸引力。

自2月底爆發美伊戰爭後，能源價格不斷上漲，加深通膨疑慮，市場重新評估主要央行的政策走向，預期利率可能維持高檔、甚至進一步收緊，因而對不具孳息收益的黃金形成壓力。

市場如今將焦點轉向美國期中選舉。民調顯示，民主黨較有望拿下眾議院，共和黨仍有保住參議院多數席次的機會，如此一來國會將再度分裂，立法與政府支出可能受限，進而壓低美債殖利率，有利於金價後市。

宏利投資管理聯席首席投資策略師米斯金（Matthew Miskin）指出，若2027年出現與2019年（川普第一任期中選舉次年）的類似情境，黃金目前的弱勢可能反轉。

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