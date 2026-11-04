富豪傳承 僅3.7%完成規劃

保誠人壽昨（3）日發布《台灣高資產家庭財富傳承白皮書》指出，高達92.3%的受訪高資產族群有財富傳承需求，74.1%已著手規劃，但真正完成整體傳承規劃的比例僅3.7%，顯示財富傳承需求與實際執行存在明顯落差。進一步觀察，35%的傳承者尚未決定傳承方式與對象，55.9%的繼承者不知道如何與長輩開啟傳承話題。

台灣人財富實力驚人，安聯集團《2026全球財富報告》指出，台灣2025年人均金融資產淨值約新台幣602萬元，排名全球第五；截至今年9月底，國銀高資產客戶管理資產規模（AUM）增至3.2兆元，高資產客戶9月底達3.2萬人。看準龐大財富傳承需求，保誠、安聯、安達、法巴及友邦等外商壽險紛紛加碼布局，搶食高資產商機。

保誠人壽總經理王慰慈表示，台灣高資產客戶對跨境資產配置及財富傳承需求日益增加，觀察保誠集團香港及新加坡市場，台灣客戶在兩地業務中的占比各約三成，顯示台灣高資產客戶具有相當大的海外保險需求。保誠希望透過在台灣推出更符合高資產客戶需求的商品及服務，爭取客戶運用在台資產投保。她指出，台灣在保誠集團亞太業務中扮演重要角色，集團也持續尋求擴大台灣市場的成長機會；保誠並整合商品、核保及法務等專業團隊，加快大額保單案件處理效率，強化高資產客戶服務。