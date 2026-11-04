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蘋果財報亮眼…市場不埋單 預期年營收創高…未滿足投資人期待

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者蕭君暉／綜合報導
蘋果CEO特納斯。（路透）
蘋果CEO特納斯。（路透）

蘋果執行長特納斯2日於財報會議端出上任後第一份財報成績單，截至9月末的第4財季營收年增近12%、IPhone收入超預期增17.5%；Mac收入增近24%，較分析師預期高11%；iPad和可穿戴設備收入均低於預期，預估整個財年營收將創歷史新高。

即便蘋果上季主要財務數字都不錯，但大中華區銷售相對失色，營收年增21%，較分析師預期低，加上投資人原本押寶蘋果繳出更亮眼的成績，且公司示警記憶體漲價恐侵蝕獲利，伴隨服務業務成長放緩，最終仍未能滿足市場期待，導致蘋果2日盤後股價一度下跌約4%，3日早盤跌逾3%，反映投資人對特納斯的表現並不埋單。

法人指出，即便蘋果預期整個財年營收將創高，但執行長特納斯示警記憶體缺貨大漲價空壓縮公司毛利與出貨，台灣蘋果供應鏈與蘋果硬體銷售高度連動，若本季iPhone、MacBook、iPad等出貨因零組件長短料問題而受限，牽動台積電（2330）、大立光（3008）、鴻海（2317）、廣達（2382）等台廠後市。

蘋果上季營收年增12%至1,144.8億美元，每股純益2.1美元，都優於預期。

蘋果指出，iPhone營收年增17%至575.8億美元，反映iPhone 17 Pro需求強勁、以及18 Pro／Pro Max熱銷；Mac營收成長24%到107.9億美元，受惠於MacBook Neo和MacBook Pro需求熱絡，都高於分析師預估。

不過，上季iPad營收年減10%至62.3億美元；可穿戴、家庭及配件產品營收也下滑7.9%到83億美元，全都令人失望。服務事業營收成長9.8%，雖符合預期，卻低於上一季的12.1%。

最受矚目者當屬上季大中華區營收年增21%至175億美元，低於預期。

展望本季，蘋果預期營收年增7%至10%到新高水準，也高於華爾街預期，卻未達投資人最樂觀的期盼，且預估本季毛利率為45%至46%，服務事業營收年增8%至9%，都低於市場預期。

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