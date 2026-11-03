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美股早盤／這次是真反彈嗎？晶片股反攻 道瓊受累於蘋果而下跌

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
投資者正將焦點轉向3日舉行的美國期中選舉。路透
投資者正將焦點轉向3日舉行的美國期中選舉。路透

在油價下跌減輕市場的部分壓力之際，投資人把資金轉進近期承壓的科技股，標普500指數在3日早盤漲0.3%，那斯達克綜合指數揚升0.8%，費半彈升3.5%，台積電ADR攀漲2.2%，道瓊工業指數則被成分股蘋果拖累，下跌255點或0.5%。

蘋果股價下跌2.6%。此前該公司預估本季毛利率下滑、服務事業營收成長趨緩，上季iPad銷量也未達市場預期。

蘋果執行長特納斯示警，當前記憶體晶片市況「前所未見」，報價漲到「空前」水準，預期本季記憶體價格還會漲，明年持續走揚，這將使得蘋果成本進一步上升。

美國AI軟體服務大廠Palantir 3日公布上季營收、全年財測都亮眼，執行長卡普（Alex Karp）形容業績爆發式成長，但績效未達市場期待，股價在美股早盤下跌逾4％。

其他個股方面，特斯拉跌0.5%，輝達漲3%，英特爾反彈3.8%，美光漲4%。稍早傳出可能裁員數千人的迪士尼跌0.9%，

投資者正將焦點轉向3日舉行的美國期中選舉，預測市場交易員認為民主黨有近75%的可能性掌控參議院。

Carson Group市場策略長Ryan Detrick表示，一旦選舉結束，市場可能恢復平靜，「選前市場有些焦慮，一旦告一段落，就會如釋重負，市場通常就會表現良好」。

道瓊 晶片 蘋果 美股 特納斯 台積電

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