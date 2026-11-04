輝達設限堵陸企算力 凸顯美加強管制競爭對手

輝達（NVIDIA）傳出要求資料中心合作夥伴，降低對中國大陸客戶的業務占比。在美中兩大AI強權競爭日益激烈之際，此事凸顯美國對中國AI產業的圍堵，正從晶片出口管制延伸至算力服務，企圖進一步限制中國追趕美國的能力。

英國金融時報（FT）引述五名知情人士說法報導，輝達近幾個月已告知雲端運算服務供應商客戶，現在必須確保他們至少51%的銷售對象不是中國企業。此前，輝達並未設下這類限制。

知情人士說，這項最新指示是透過口頭傳達，並由輝達的業務銷售人員及各地區團隊負責執行，而非以書面文件明文規定。另據The Information引述消息人士報導指出，這項指示目前較接近非強制性的業務指引，尚未形成硬性規定。

這項行動意味著，中國發展AI的雄心如今面臨新的威脅，因為此前許多陸企一直仰賴租用海外雲端運算服務，執行包括訓練AI模型在內的高階運算任務。

知情人士表示，這些新增的合規要求，適用於輝達全球客戶，而不僅限於亞洲的資料中心。不過，規定只適用於未來簽訂的合約，不影響現有的租賃協議。

但雲端業者大喊吃不消，因為非陸客戶難找，最糟的情況可能是被迫縮減營運。一家總部位於新加坡的企業表示，雲端服務供應商正苦於如何符合新規定，因為「在美國以外的市場，要找到足夠多的非中國客戶並不容易」；「如果嚴格執行，肯定會傷害業務。」

中國科技業則面臨日益嚴重的先進算力短缺問題。一名知悉交易情況的人士表示，輝達一整櫃B300晶片，在國際市場售價約60萬美元，但上個月在中國成交價高達人民幣1,850萬元（約280萬美元）。B300是輝達最先進產品之一，受到美國出口管制，禁止在中國銷售。

今年稍早，輝達已建立一份「白名單」，列出已通過更嚴格合規審查的企業，以防其晶片流入中國。這已使得能夠採購輝達AI晶片的亞洲客戶數量減少逾半。

這意味著，透過走私管道流入中國的輝達先進晶片數量減少，迫使更多中國科技企業轉向租用海外雲端服務，以取得所需的運算資源。陸企早已是東南亞等市場資料中心的最大客戶群。