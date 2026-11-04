聽新聞
0:00 / 0:00

輝達設限堵陸企算力 凸顯美加強管制競爭對手

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
輝達（NVIDIA）傳出要求資料中心合作夥伴，降低對中國大陸客戶的業務占比。 路透
輝達（NVIDIA）傳出要求資料中心合作夥伴，降低對中國大陸客戶的業務占比。 路透

輝達（NVIDIA）傳出要求資料中心合作夥伴，降低對中國大陸客戶的業務占比。在美中兩大AI強權競爭日益激烈之際，此事凸顯美國對中國AI產業的圍堵，正從晶片出口管制延伸至算力服務，企圖進一步限制中國追趕美國的能力。

英國金融時報（FT）引述五名知情人士說法報導，輝達近幾個月已告知雲端運算服務供應商客戶，現在必須確保他們至少51%的銷售對象不是中國企業。此前，輝達並未設下這類限制。

知情人士說，這項最新指示是透過口頭傳達，並由輝達的業務銷售人員及各地區團隊負責執行，而非以書面文件明文規定。另據The Information引述消息人士報導指出，這項指示目前較接近非強制性的業務指引，尚未形成硬性規定。

這項行動意味著，中國發展AI的雄心如今面臨新的威脅，因為此前許多陸企一直仰賴租用海外雲端運算服務，執行包括訓練AI模型在內的高階運算任務。

知情人士表示，這些新增的合規要求，適用於輝達全球客戶，而不僅限於亞洲的資料中心。不過，規定只適用於未來簽訂的合約，不影響現有的租賃協議。

但雲端業者大喊吃不消，因為非陸客戶難找，最糟的情況可能是被迫縮減營運。一家總部位於新加坡的企業表示，雲端服務供應商正苦於如何符合新規定，因為「在美國以外的市場，要找到足夠多的非中國客戶並不容易」；「如果嚴格執行，肯定會傷害業務。」

中國科技業則面臨日益嚴重的先進算力短缺問題。一名知悉交易情況的人士表示，輝達一整櫃B300晶片，在國際市場售價約60萬美元，但上個月在中國成交價高達人民幣1,850萬元（約280萬美元）。B300是輝達最先進產品之一，受到美國出口管制，禁止在中國銷售。

今年稍早，輝達已建立一份「白名單」，列出已通過更嚴格合規審查的企業，以防其晶片流入中國。這已使得能夠採購輝達AI晶片的亞洲客戶數量減少逾半。

這意味著，透過走私管道流入中國的輝達先進晶片數量減少，迫使更多中國科技企業轉向租用海外雲端服務，以取得所需的運算資源。陸企早已是東南亞等市場資料中心的最大客戶群。

輝達 算力 陸企

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

獲黃仁勳點頭力挺！邁威爾Lumentum宣布合併前先打給他徵詢

美滿電子3.8兆收購Lumentum 力抗博通搶AI商機

達成協議！邁威爾全股票收購Lumentum 企業價值達1150億美元

經濟日報社論／AI榮景下的投資焦慮

相關新聞

澳洲打通膨 今年第五度升息…緊縮力度是已開發國家最大

澳洲央行（RBA）3日如市場預期升息1碼，將政策利率上調至4.85%，是2008年底全球金融危機高峰期以來最高水準，欲藉此引導通膨回落至目標區間。

美伊僵局有望結束 國際油價下跌

儘管美國昨晚對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）一座伊朗島嶼發動空襲，但隨著市場再度燃起美伊僵局有望結束的希...

川普對伊反覆 油價高檔震盪

美國期中選舉一直被視為川普政府是否在選後升高對伊朗軍事行動、藉此迫使德黑蘭達成協議的關鍵時間點。直到投票前一天（2日），川普接受Axios電話專訪時仍表示，他「不急著」決定是否恢復對伊朗的軍事打擊。

高盛推演最壞情境…明年布蘭特油價均價上衝130美元

高盛為油價推演出三種情境。最壞狀況下，中東供應持續受擾，明年布蘭特油價均價可能為每桶130美元。

Anthropic投資算力再加碼 金額近 9,000 億美元

美國AI大廠Anthropic再度更新IPO前公開說明書，最新揭露後續AI算力投資金額將高達近9,000億美元，其中4,500億美元會在2030年底前達陣。惟因成本增加，Anthropic上季財報本業再度轉虧，導致美國科技股對AI沉重投資恐無法回收資金的恐慌潮再現。

Anthropic大方給薪 每人每月10萬美元

根據Anthropic修訂版S-1文件，該公司每個月花費10萬美元在每名員工的薪酬成本。如此優渥的報酬，意味著加入該公司成為迅速累積財富的捷徑之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。