記憶體太貴 蘋果憂侵蝕毛利率

蘋果昨召開最新季度財務會議，儘管交出史上最強財報，但新任執行長特納斯對本季的毛利率展望偏保守，主因來自記憶體漲勢猛烈，並直言對手機產業是「空前災難」，未來可能侵蝕蘋果毛利率表現。

特納斯在電話會議中坦言，記憶體缺貨、漲價的情況相當嚴峻，新品即使漲價仍無法完全弭平記憶體價格的衝擊，預估本季毛利率降至百分之四十五至百分之四十六，低於前一季的百分之四十七點九。

蘋果今年六月就對記憶體供應與其他零組件漲價壓力所帶來的影響示警，全面調高以iPhone系列為首的大多數產品線價格，以緩解毛利率壓力。

蘋果也試圖改變新品發布節奏，藉此緩解記憶體缺貨漲價的壓力，例如主力機種iPhone 18 Pro系列與摺疊機iPhone Duo先上市，平價機種iPhone 18明年上市，以此降低記憶體缺貨的影響。

業界人士認為，記憶體供應商的話語權愈來愈高，蘋果若想降低毛利率衝擊，只能從調整售價、市場策略以及長期合約等多方面並進。

Counterpoint Research最新報告指出，記憶體缺貨，導致手機業者提高高階手機終端售價，減少中低階機型的出貨量，轉為優先維護獲利能力，零組件資源集中在利潤較高、品牌影響力較大的高階機種。