法媒：通膨、動盪及政治不確定 法國經濟恐陷惡性循環

法國快訊週刊（L’Express）一篇文章分析，法國經濟成長停滯，同時通貨膨脹率升高、企業信心低迷，加上預算問題和政治不確定性，可能加劇法國經濟惡性循環風險。

國際信評機構「惠譽」（Fitch）日前將法國經濟展望從「穩定」下調至「負面」，理由是多項經濟指標自今年8月評估以來出現惡化。

法國國家統計及經濟研究局（Insee）最新數據顯示，繼今年第1季經濟萎縮0.2%、第2季零成長之後，第3季又萎縮0.1%。

快訊週刊報導，前法國中央銀行首席經濟學者賈尼艾（Olivier Garnier）認為，目前還不算衰退，而是停滯。

不過，在歐盟成員國之中，只有法國和立陶宛在過去3個月出現負成長；與此同時，由於燃料價格上漲，10月通膨率加速升高，達到3.4%。法國IESEG管理學院（IESEG School of Management）經濟研究主任多爾（Eric Dor）說：「我們正經歷一場非常嚴重的購買力危機，短期內很難擺脫。」

另外還有借貸利率的壓力。經濟學者貝森傑（Sylvain Bersinger）預期，若利率持續上升，將實施真正的撙節，「我們最終會被迫接受嚴厲的措施」。

法國公共帳目部長艾米爾（David Amiel）曾告訴國民議會，必須在2027年預算案做出更多努力，才有辦法應對經濟活動進一步放緩。

法國政府最初預計節省440億歐元（約新台幣1.6兆元），但經濟暨財政部後來將經濟成長預估從0.7%調降至0.5%，意味著財政赤字可能再擴大，況且即便是0.5%的經濟成長率，似乎也愈來愈難實現。

貝森傑認為，情況在2027年總統大選前不會有明顯改變，距離大選只剩6個月，政府在國會又沒有多數助陣，無法發動重大改革，因此可能要等到明年5、6月，一切都取決於屆時的選舉結果和被採納的計畫。

他還說，主要的希望在於中東衝突獲得解決、油氣價格回歸正常，但目前看來還很渺茫；若衝突結束，油氣價格將在數週內降低，通膨率進而下滑，購買力隨之上升，「問題是，目前看不出來有這樣的跡象」。

此外還有社會動盪的影響。多爾指出：「這使企業更加悲觀，法國的強項之一是服務出口，即旅遊業，正受到衝擊，問問業界就知道，預訂狀況並不好。這也理所當然，因為外國頻道不斷播放社會動亂的畫面，構成負面宣傳，這是一道難關。」

多爾認為，經濟成長減緩，未來政治及稅負方面的不確定性，促使投資人推遲投資計畫，「成長放緩意味著投資減少，投資減少又導致成長進一步放緩」，還不知道法國要如何擺脫這種惡性循環。