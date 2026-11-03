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華爾街棄兒表現遠優於寵兒 這怪現象也曾發生在達康泡沫洩氣時

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
人工智慧（AI）熱門股近來失寵，已導致華爾街出現一種怪現象：普獲分析師好評的個股，股價表現竟遠遜於最惹人嫌的股票。路透
人工智慧（AI）熱門股近來失寵，已導致華爾街出現一種怪現象：普獲分析師好評的個股，股價表現竟遠遜於最惹人嫌的股票。路透

人工智慧（AI）熱門股近來失寵，已導致華爾街出現一種怪現象：普獲分析師好評的個股，股價相對表現竟遠遜於最惹人嫌的股票。這種情況十分罕見，但曾見於達康泡沫洩氣、全球經濟從金融海嘯低谷復甦，以及新冠疫後經濟解封前。

所謂華爾街「寵兒股」，指的是獲專業分析師「買進」評價比率最高的股票；「棄兒股」則指獲「買進」評價占比最低者。

MarketWatch報導，Piper Sandler首席投資策略師坎特洛維茲指出，過去一年來「寵兒股」表現相對遜色的程度，可與1990年代以來最極端的三個前例相提並論。他拿標普500指數11種類股中每一類股評價最高的股票，與分析師評價在所屬類股中最低者相比較，藉此衡量股價的相對表現。

坎特洛維茲說，高評價股表現遠不如低評價股，這種情形在華爾街十分少見，通常發生在企業盈餘情況或整個經濟大環境即將轉變之時。

例如，2000年10月，在聯準會（Fed）一連串降息激勵美股夏季行情大漲後，華爾街市場寵兒走勢開始踉踉蹌蹌，反映投資人面對達康泡沫消風的現實。

另一例發生在2009年2月，當時全球經濟從金融海嘯的低潮逐步復甦，跌幅已深的低評價景氣循環股展開大反攻，把高評價股狠狠甩在後頭。

然後是2020年10月，第一批新冠疫苗核准上市在望，點燃「經濟重啟」概念股一波猛烈漲勢。

Piper Sandler的資料顯示，目前華爾街「寵兒股」前十名以資訊科技股和通訊服務股居多；雲端網路商Arista Networks和衛星通訊服務商EchoStar，就分別高居一、二名，獲87%的分析師給予「買進」評價。保德信金融和T. Rowe Price集團，則最不被看好，未獲任何分析師建議「買進」。

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