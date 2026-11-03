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韓媒：三星德州二廠將為超微、輝達生產晶片零件
韓國媒體「每日經濟新聞」今天引述產業消息報導，三星電子位於美國德州泰勒市（Taylor）的第二座晶圓廠，將為超微（AMD）與輝達（Nvidia）的高頻寬記憶體（HBM）晶片生產基礎晶粒（base die）。
根據「每日經濟新聞」（Maeil Business Newspaper）報導，三星電子（Samsung Electronics）德州二廠預定本月正式動工，目前產能已全數獲得訂單，其中大部分訂單來自超微。
報導指出，二廠將採先進的2奈米製程技術，廠區面積約25.1萬平方公尺，約為三星與特斯拉（Tesla）簽有合約的一廠面積的1.5倍。
報導表示，二廠預計自2029年2月起安裝設備，並於2030年開始量產。
三星電子對此婉拒置評。
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