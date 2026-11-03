韓媒：三星德州二廠將為超微、輝達生產晶片零件

人工智慧（AI）熱門股近來失寵，已導致華爾街出現一種怪現象：普獲分析師好評的個股，股價相對表現竟遠遜於最惹人嫌的股票。這種情況十分罕見，但曾見於達康泡沫洩氣、全球經濟從金融海嘯低谷復甦，以及新冠疫後經濟解封前。

2026-11-03 21:44