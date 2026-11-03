瑞士與中國更新自貿協定 促進經濟、人權質疑引分歧

瑞士總統兼經濟部長帕姆蘭（Guy Parmelin）10月30日在北京與中國領導人習近平重新簽訂瑞中自由貿易協定，瑞士各界看法不一，右派政黨肯定聯邦政府促進經濟的努力，左派則針對中國人權與勞權問題提出質疑。

帕姆蘭表示，近期國際局勢變動與保護主義升溫，加速了兩國協定進展。習近平也稱讚瑞士是中國在歐洲的重要夥伴。

瑞士右派政黨普遍看法一致，肯定新協定保障多數瑞士商品免關稅，有助於促進經濟。

瑞士綠黨則發起複決動議，主張「沒有人權保障，就沒有自由貿易協定」，反對讓強迫勞動或破壞環境生產的產品享有關稅優惠。

根據新華社報導，瑞士承諾在自然人移動、中醫藥等領域進一步開放，包括允許中國中醫藥人才赴瑞從事教育、培訓及科研等非執業服務，以及法律諮詢、會計審查、金融審計等專業人員提供短期服務。此外，中方高管的配偶與子女可入境瑞士長期居留，設備維修、垃圾處理等服務部門也將進一步開放。中國則對瑞士開放製造相關服務、專業設計等部門，並可能在金融、海運及空運等進一步開放相關市場。

專業背景為瑞士國際商業法律師的瑞士台灣商會（STBA）主席王納森（Nathan Kaiser）接受中央社訪問時表示，自由貿易協定的簽訂除了關稅之外，有許多非關稅的細節媒體較少披露，例如此次協定更新納入貿易文件數位化，有助於提升雙邊作業效率。此外，瑞士貨物可經第三國轉運至中國，讓企業在第三國的分公司或合作公司加工、組裝瑞士產品後，也能享有瑞中自由貿易協定的保障。

王納森指出，整體協議內容調整不大，如瑞士嬰兒食品則因標榜無毒，且形象健康，一向受到中國市場歡迎，持續享有零關稅。不過，並非所有商品都享零關稅待遇，瑞中兩國農產品進出口商品多元，瑞士出口至中國的起司與咖啡仍須課稅，新協定將以10年為期調降稅率。

他也表示，瑞士對世界各國大多數工業商品進口享有免關稅待遇，台灣工業產品亦然，沒有與瑞士簽訂自由貿易協定的國家仍可享受相同利多；但瑞士對農產品進出口規範嚴格，開放空間有限。

談及中國市場的仿冒與侵權問題，王納森認為，中國取得新技術的管道多元，即使不直接向瑞士企業購買精密機械，仍可能從其他管道取得瑞士先進設備。瑞士企業的核心優勢在於創新，唯有持續創新，才能降低市場上遭仿冒的風險。