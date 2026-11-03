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中東戰爭推升油價 沙烏地阿美第3季獲利攀升34.6%

中央社／ 利雅德3日綜合外電報導
沙烏地阿美石油公司（Aramco）。路透社
沙烏地阿美石油公司（Aramco）。路透社

隨著中東戰爭持續推升油價，沙烏地阿拉伯國營石油巨擘沙烏地阿美石油公司（Aramco）今天公布，第3季淨利較去年同期大幅攀升34.6%。與此同時，沙國能源基礎設施屢遭攻擊。

法新社報導，伊朗支持的葉門武裝組織青年運動（Houthi），自7月敵對行動恢復以來，頻頻襲擊沙烏地阿拉伯的油輪、輸油管線、儲油設施與煉油廠，最近幾週更進一步加強攻擊。

此外，沙烏地還必須應對青年運動與伊朗阻撓曼德海峽（Bab al-Mandeb）及荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）航運的情況，使得石油出口更加複雜。

然而，沙烏地阿美石油公司今天表示，第3季淨利激增34.6%，達1359億里亞爾（約362億美元），高於去年同期約1010億里亞爾，主要拜國際油價居高不下之賜。

這份財報出爐之際，全球大型能源企業因中東油氣供應受阻而獲利攀升，煉油利潤與能源價格也隨之上揚。

不過，阿美石油公司執行長警告，中東戰爭持續對能源安全造成沉重壓力。

阿美石油公司總裁兼執行長納瑟（Amin H. Nasser）在聲明中表示：「地緣政治的不確定性與對關鍵能源設施的攻擊，在2026年第3季持續加劇全球能源供應危機，對全球能源安全造成嚴重影響。」

此外，納瑟今天也表示，攸關沙國石油出口的東西向管線（East-West pipeline）擴建計畫已展開初步工程。這條管線可繞過荷莫茲海峽，每天將數百萬桶原油從波斯灣輸送至紅海。

納瑟在財報電話會議上說：「東西向管線擴建計畫已展開初步工程。」管線擴建是沙國擴大石油出口路線網計畫的一部分。

納瑟上個月表示，阿美石油公司希望將東西向管線輸油能力，從每天700萬桶提高至1000萬桶。

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