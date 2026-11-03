IEA：歐洲天然氣庫存降至13年新低市場承壓至2027年

國際能源總署（IEA）今天發出警告稱，歐洲即將入冬，天然氣儲備量卻處於2013年以來最低水準，這種情況可能使國際市場承受的壓力延續至2027年。

國際能源總署表示，截至10月底，歐洲的天然氣儲備量僅為總儲量的75%，遠低於歐盟設定的80%最低目標，這也是十多年來的最低水準。

法新社歸納造成這種情況的原因，包括波斯灣地區的天然氣液化設施在中東戰爭中受損，同時經由荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的運輸量也減少了。

此外，歐洲各國從春季供暖季結束時的低儲備水準，開始逐步補充天然氣儲備量。買家起初期待價格下跌，因此延遲採購補充庫存。

國際能源總署表示，8月、9月及10月的交貨量雖然增加，仍不足以彌補先前延誤所造成的缺口，並指出，本季注入儲槽的天然氣量，比過去5年平均值低約4%。

這使歐洲各國更仰賴取得額外的液化天然氣（LNG）供應，以滿足尖峰需求。