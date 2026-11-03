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Marvell 收購 Lumentum 定案 主因並非供應緊缺

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
邁威爾（Marvell Technology）宣布已達成協議，將收購資料中心光學元件製造商Lumentum控股公司，這樁交易的企業價值高達1,150億美元，是迄今規模最大的科技併購交易之一。路透社
邁威爾（Marvell Technology）宣布已達成協議，將收購資料中心光學元件製造商Lumentum控股公司，這樁交易的企業價值高達1,150億美元，是迄今規模最大的科技併購交易之一。路透社

Marvell正式宣布將收購光通訊大廠Lumentum，兩家公司的董事會已於11月2日通過這筆交易，首席執行官馬特．墨菲指出，此次收購主因並非市場所猜測的供應緊張，而是看好Scale-up及Scale-in將帶來的高速成長，兩者合併將帶來一加一大於二的化學反應。

對於此次收購，市場質疑是否將買在估值高點，墨菲首先以2016年收購Inphi作類比，指出當時同樣看似付出高估值，但該業務自宣布交易以來已增長超過10倍。Lumentum首席執行官邁克爾．赫爾斯頓則表示，Lumentum業務正在高速增長，兩家公司合併後將形成乘數效應，在縱向擴展和封裝內擴展（scale-in）上的機會遠大於單打獨鬥。

管理層反覆強調，隨着AI集群規模擴大，機架內、托盤內乃至封裝內互連目前仍依賴銅連接，但銅的傳輸距離正在迅速劣化，形成所謂「銅牆」（copper wall）。光互連必須向運算引擎持續靠近，而scale-out的傳輸帶寬已是傳統跨資料中心傳輸的10倍，scale-up再提升10倍，scale-in預期還將再提升一個數量級。因此墨菲表示，「下一個十年的網路將由光學定義，正如電學SerDes定義了上一個時代。」

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