水力投資轉風能 泰中打造東南亞最大風場緩解越南用電荒

亞洲首個跨國風電地標「季風風電計畫」去年投入商營，透過專屬電網向面臨用電荒的越南獨家售電。此跨國模式象徵區域電力從水力轉向風能，儘管仍面臨挑戰，東協正加速擴建跨國電網，風電已成區域能源轉型的核心引擎。

隨著經濟快速成長導致電力需求激增，以及減碳政策的推動，東南亞各國正加速開闢風力發電市場，呈現陸域風電跨國輸電與離岸風電潛力開發兩大核心趨勢。

為於寮國南部的塞公省（Sekong）與阿速坡省（Attapeu）山區的「季風風電計畫」（Monsoon WindPower Project）是東南亞最大的綠色能源地標，也是亞洲首個跨境風電項目。

根據法新社2日報導，以133台拔地而起風力渦輪機組成的風電場整體由泰國能源集團主導、中國電力建設集團總承包，並透過專屬輸電線路向越南電力集團（EVN）獨家售電，以緩解越南的用電荒。

該項目占地相當於整個新加坡，總投資額達9.5億美元（約新台幣312億元），2023年動工，去年8月正式投入商業營運，並於10月底開放媒體參觀。

這些電力透過專屬電網直送與寮國有共產主義兄弟情誼的越南，目前不提供當地使用。

當地居民告訴法新社，開發帶來了新的道路、改善淡水與醫療資源，卻沒有帶給他們電。當地電力系統老舊，且時常停電，不過他們仍為「自己國家生產的電力被輸送到共產鄰國」而感到自豪。

過去東南亞的跨國電力主要依賴水力發電，寮國境內已有90座水力發電廠，半數由中國資金資助、參股或承建，因此被稱為「東南亞蓄電池」。

但水庫不僅嚴重破壞水文生態遭到批評，近年也時常出現旱季雨量不足，導致水力發電減產的危機。且寮國境內已有90座水力發電廠，鄰國還有幾十座，適合的地點已剩不多。

因此，各國將目光轉向具有龐大潛力的風力發電。非營利組織EnergyLab Asia向法新社表示，與20到30年前的水力發電類似，現在都在爭相獲得新的風電項目的特許權和開發權，「經濟情勢正向風力發展傾斜」。

寮國官員指出，複製此模式，全國目前還有10到15個風力項目正在開發中。

越南近年外廠大舉進駐、經濟成長速度驚人，政府今年9月提出警告，由於各種能源開發項目延誤，以及科技業需求增加，明年很可能面臨電力短缺的風險，只能大量向外購電。來自寮國的進口電力占越南總裝置容量近10%，相當於越南的最大可能產量。

據中南半島能源夥伴公司（IEP）估計，季風風電的價格比越南當地購買的風能價格便宜不少。

專家表示，以「季風」國際合作為藍圖，風力發電即將起飛，東南亞目前正積極往風能的方向發展，並且已經迎來了投資熱潮。然而，要轉向風能仍有幾個瓶頸，首先是電網基礎設施老舊。東南亞許多國家的內陸發電區與沿海用電需求區距離遙遠，且本地基礎電網老舊，經常面臨「發了電卻送不出去」或周邊村落依舊停電的窘境。

為此，根據第9屆東協能源展望計畫，目前區域正極力擴張「東協電網（ASEAN Power Grid）」的跨國互聯。

第二，是離岸風電法規滯後。越南海岸線狹長，離岸風電潛力為東協國家最大，但由於海上牽涉到國防、海域使用權及躉購費率等複雜法規，使越南的離岸風電進程目前陷入短暫的政策停滯期，多數外資仍在觀望更明確的法令。

第三，是巨大的資金缺口。東南亞目前的再生能源資金僅能滿足2030年投資目標的23%，非常依賴國際資本與中、歐、美等大型風機製造商進駐。

越南方面，同樣必須依賴國際多邊組織「公正能源轉型夥伴關係」（JETP）框架，以及國際與本土金融機構共同協助提供資金與融資。

整體而言，東南亞確實正朝風力發電大步邁進，隨著技術成本下降、各國減碳目標進逼，風力發電已與太陽能並列為該地區能源轉型不可或缺的雙引擎。