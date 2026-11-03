AI疑慮再起科技股面臨賣壓 亞股收盤跌多漲少

華爾街科技股因人工智慧（AI）疑慮再度面臨賣壓，蓋過旨在結束中東戰爭的談判可能取得突破的消息，衝擊亞洲股市表現，亞股今天收盤跌多漲少。

法新社報導，今年下半年，投資人擔憂投入AI領域的資金過於龐大，許多人質疑企業能否獲利，讓市場交易氣氛蒙上陰影。

亞馬遜（Amazon）、Alphabet、Meta及微軟（Microsoft）等科技巨擘的財報顯示，即使投資人對等待投資報酬日益失去耐心，這些企業仍將繼續投入數千億美元建置資料中心及採購晶片。

蘋果（Apple）昨天公布的銷售與獲利均優於預期，但公司也警告，其10月至12月的毛利率將下滑。

AI頂尖公司Anthropic稍早宣布，單季營收大增超過1100%，並提出近9000億美元的支出承諾。該公司正倒數等待本月稍晚在華爾街掛牌上市。

企業承諾投入鉅資之際，借貸成本正大幅攀升，部分公司因背負龐大債務，財務狀況引發疑慮，進一步加重股價下跌壓力。

經歷上週的低迷走勢，本週頭幾天賣壓持續，亞洲主要股市下跌後，華爾街也跟進走低，那斯達克指數昨天收跌近1.1%。

股市今天仍未見明顯提振，SK海力士（SK Hynix）與三星電子（Samsung Electronics）分別重挫逾5%、4%，拖累KOSPI（韓國綜合股價指數）收跌逾3%。

台北、上海、新加坡、馬尼拉及雅加達股市均收低，香港、雪梨與威靈頓股市則微幅收高。東京股市則因假日休市。