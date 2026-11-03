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舍弗勒宣布裁員近3500人 德國汽車業危機加深

中央社／ 法蘭克福3日綜合外電報導
德國汽車零件供應商舍弗勒集團（Schaeffler）。美聯社
德國汽車零件供應商舍弗勒集團（Schaeffler）。美聯社

德國汽車零件供應商舍弗勒集團（Schaeffler）今天表示，隨著歐洲汽車產業危機加深，公司計畫在歐洲裁員近3500人，並關閉5個據點。

法新社報導，與德國其他汽車製造商及供應商一樣，舍弗勒集團疲於應付核心產品面臨的競爭，包括軸承與電動車零件，尤其是來自中國製造商的競爭。

舍弗勒在聲明中表示，3460個裁員名額中的3/4，以及5個關閉據點中的4個將位於德國。公司並指出，德國的勞工成本「高於平均水準」。

這波裁員預計於2028年前完成，約占集團全球近11萬名員工總數的3%。舍弗勒表示，此舉自2030年起每年可節省約3億歐元（約3億3600萬美元）。

舍弗勒表示，此舉是為了「因應汽車產業持續面臨的艱困環境」。

聲明並指出，市場整體低迷、競爭日益激烈，主要表現在包括內燃機車輛需求減弱，以及電動車發展進程延宕。

裁員主要將集中在生產及研發部門。

舍弗勒將關閉位於柏林、多特蒙德及德國西部另外兩座城鎮的據點，並關閉位於比利時的一處小型據點。

此外，在法國和斯洛伐克的據點也將裁員。

德國 裁員

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