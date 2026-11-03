快訊

萬事都配合？反駁吳思瑤一說 TVBS高層再還原：我忍不住笑了

網紅Toyz販毒假釋出監 移民署執行強制出境畫面曝光

曾接棒盛竹如成台視當家主播！83歲顧安生驚傳病逝 妻子悲痛證實

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰事推升通膨 澳洲央行升息1碼創18年新高

中央社／ 雪梨3日綜合外電報導

澳洲中央銀行今天將基準利率調升至18年來新高，理由是中東戰事曠日持久及通膨壓力揮之不去。

法新社報導，澳洲儲備銀行（Reserve Bank ofAustralia）透過聲明表示，已將現金利率調升1碼（25個基點），來到4.85%。

澳洲央行指出：「通膨依然居高不下。部分原因反映受中東衝突影響的燃料與其他大宗商品價格上漲。」

聲明提到：「人工智慧（AI）相關投資推動科技產品價格快速成長，許多商品和服務的通膨率也居高不下。」

這次升息是澳洲央行今年第5度調高利率，由於房貸支出增加，加劇家庭生活成本壓力，在澳洲成為極具政治敏感度的議題。

這次調升讓利率來到2008年底全球金融危機高峰以來的最高水準。

澳洲央行警告：「國內經濟活動和通膨前景的不確定性依舊居高不下。」

澳洲央行補充說：「全球石油供應中斷持續對全球與國內能源價格以及通膨帶來上升壓力。長時間的不確定性也可能導致海外和澳洲的經濟成長放緩。」

中東 通膨 澳洲 央行

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

全球央行購金量翻倍！009834將募集 貝萊德看好黃金長線需求

降息充滿變數怎麼買債？全球債連78週吸金 野村首檔混合債多賺100基點

Fed按兵不動 非投等債殖利率逾8%吸引布局

新台幣匯率33元受惠股

相關新聞

韓砸35億元拚全球最高效主權AI模型 半導體榮景全民共享

南韓總統李在明2日赴國會爭取通過歷來最大預算案，2027年歲出規模將增加12.8%至820.9兆（韓元，下同，約6100億美元），其中21.3兆將投入AI及半導體、實體AI、AI資料中心三大計畫，接近今年的兩倍，盼藉此培養未來成長動力。

輝達突祭限制令！要求資料中心客戶的中國業務「不得過半」

輝達（NVIDIA）正要求資料中心合作夥伴業者降低對中國大陸客戶的業務占比。在美中這兩大AI強權競爭日益激烈之際，此舉進一步限制中國追趕美國競爭同業的能力。

整理包／日本升息 年輕人變輸家？買房、加薪恐都受衝擊

日本升息，年輕人可能最受傷？金融時報報導，日本央行政策利率已升至1.25%，創30年新高。存款多的長者可望多領利息，年輕人卻面臨買房更難、分期負擔加重，加薪也可能受阻的衝擊。

獲黃仁勳點頭力挺！邁威爾Lumentum宣布合併前先打給他徵詢

美國IC設計大廠邁威爾（Marvell）2日宣布，將以全股票方式收購光通訊大廠Lumentum。根據彭博資訊最新報導，兩家公司的執行長在敲定合併交易前，曾先取得輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的支持。

OpenAI延攬美前陸軍部長德里斯科 出任國安事務顧問

人工智慧（AI）新創公司OpenAI今天表示，已任命美國前陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）擔任新設職位，負責...

韓股逼近「死亡交叉」！自6月迄今崩跌38% 空頭增加顯示還沒見底

從一項技術指標來看，韓股Kospi指數正呈現自2024年第4季以來最為悲觀的技術型態，因為50日移動平均線即將跌破200日移動平均線，形成所謂的「死亡交叉」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。