中東戰事推升通膨 澳洲央行升息1碼創18年新高

澳洲中央銀行今天將基準利率調升至18年來新高，理由是中東戰事曠日持久及通膨壓力揮之不去。

法新社報導，澳洲儲備銀行（Reserve Bank ofAustralia）透過聲明表示，已將現金利率調升1碼（25個基點），來到4.85%。

澳洲央行指出：「通膨依然居高不下。部分原因反映受中東衝突影響的燃料與其他大宗商品價格上漲。」

聲明提到：「人工智慧（AI）相關投資推動科技產品價格快速成長，許多商品和服務的通膨率也居高不下。」

這次升息是澳洲央行今年第5度調高利率，由於房貸支出增加，加劇家庭生活成本壓力，在澳洲成為極具政治敏感度的議題。

這次調升讓利率來到2008年底全球金融危機高峰以來的最高水準。

澳洲央行警告：「國內經濟活動和通膨前景的不確定性依舊居高不下。」

澳洲央行補充說：「全球石油供應中斷持續對全球與國內能源價格以及通膨帶來上升壓力。長時間的不確定性也可能導致海外和澳洲的經濟成長放緩。」