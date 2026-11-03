輝達突祭限制令！要求資料中心客戶的中國業務「不得過半」

輝達（NVIDIA）正要求資料中心合作夥伴業者降低對中國大陸客戶的業務占比。在美中這兩大AI強權競爭日益激烈之際，此舉進一步限制中國追趕美國競爭同業的能力。

輝達口頭下達新規！要求海外雲端夥伴「非陸客戶」須過半

英國金融時報引述五名知情人士說法報導，輝達近幾個月已告知雲端運算服務供應商客戶，現在必須確保他們至少51%的服務銷售對象不是中國企業。此前，輝達並未設下這類限制。

知情人士說，這項指示是透過口頭方式傳達，並由輝達的業務銷售人員及各地區團隊負責執行，而非以書面文件明文規定。

這項行動意味著，中國科技企業的AI發展雄心如今面臨新的威脅，因為華盛頓正進一步限制陸企透過海外雲端運算交易取得美國先進晶片的能力。此前，許多陸企一直仰賴租用海外雲端運算服務，執行包括AI模型訓練在內的高階運算任務。

堵死利用海外先進晶片的漏洞 美中AI戰延伸至雲端領域

其中兩名知情人士表示，這些新增的合規要求適用於輝達全球各地的客戶，而不僅限於亞洲的資料中心。不過，規定只適用於未來簽訂的合約，不影響現有的租賃協議。

輝達表示：「以美國晶片建置的資料中心與雲端運算服務，是美國模型開發商及應用程式業者在全球競爭所需的基礎。美國長期以來的政策，一直鼓勵所有雲端業者採用美國基礎設施，並盡可能在全球各地爭取業務。美國長期支持在全球擴建美國基礎設施，藉此將繁榮、影響力與就業機會帶回美國。」

美國正試圖全面緊縮管制，一方面打擊協助中國建立蓬勃晶片黑市的中間商，另一方面也限制陸氣透過境外租賃協議，使用位於海外的先進晶片。

雲端業者喊苦：非陸客戶難找

一家總部位於新加坡的企業表示，雲端服務供應商正苦於如何符合新規定，因為「在美國以外的市場，要找到足夠多的非中國客戶並不容易」。「如果嚴格執行，肯定會傷害業務。」

輝達加強管制，已使中國科技企業面臨日益嚴重的先進算力短缺問題。

一名直接交易情況的人士表示，輝達一整櫃B300晶片在國際市場售價約60萬美元，但上個月在中國因供應稀缺，成交價高達人民幣1,850萬元（約280萬美元）。B300是輝達最先進產品之一，受到美國出口管制，禁止在中國銷售。這款晶片是Anthropic及OpenAI等美國頂尖AI業者使用的產品。

今年稍早，輝達已建立一份「白名單」，列出通過更嚴格合規審查的企業，以防止晶片流入中國。這使得能夠採購輝達AI晶片的亞洲客戶數量減少逾半。

資料中心若無法找到足夠新客戶 恐被迫縮減營運

這意味著，透過走私管道流入中國的輝達先進晶片數量減少，迫使更多中國科技企業轉向租用海外雲端服務，以取得所需的運算資源。陸企早已是東南亞等市場資料中心的最大客戶群。

輝達這項措施也迫使美國以外的資料中心業者急於尋找非中國客戶。如果無法找到足夠的新客戶，這些業者可能被迫縮減營運規模。