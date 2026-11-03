快訊

日本新退稅制度前還有「大魔王關卡」！1招解除不能買東西＋退稅危機

回響／發展AI產業非棄土場 謝國樑：台肥一廠應和未來四接相輔相成

新台幣續貶引發賣壓潮 台積收跌35元拉低台股下挫1,612點

聽新聞
0:00 / 0:00

整理包／日本升息 年輕人變輸家？買房、加薪恐都受衝擊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本升息讓年輕人面臨房貸與分期付款負擔加重的壓力，存款較多的長者則可望受惠。法新社
日本升息讓年輕人面臨房貸與分期付款負擔加重的壓力，存款較多的長者則可望受惠。法新社

日本升息，年輕人可能最受傷？金融時報報導，日本央行政策利率已升至1.25%，創30年新高。存款多的長者可望多領利息，年輕人卻面臨買房更難、分期負擔加重，加薪也可能受阻的衝擊。

升息添買房壓力

2025年東京市中心住宅價格上漲8.3%，年輕人薪水追不上。伊藤忠總研資深經濟學家Sota Takano指出，過去買房難，主要是房價漲太快；接下來，房貸利率上升也會加重負擔。

浮動房貸利率的誘惑

日本浮動房貸平均利率約1.3%至1.6%，遠低於35年固定房貸的3.8%，吸引借款人繼續選擇浮動利率。但內閣府估計，房貸利率若升一個百分點，30多歲房貸族平均每年將多付24萬日圓利息，約占可支配所得4%。

月付額不變只延後壓力

許多銀行提供五年內月付額不變的安排，但利息增加，每月還掉的本金就變少。部分買家把貸款拉長至50年，銀行近月卻已開始收緊這類貸款的審核標準。

分期付款負擔加重

日產汽車表示，資金成本上升，已迫使貸款業者調高利率。二手精品商Allu則把部分購物貸款的免息分期，從60期縮至24期，消費者須在較短時間內付清。

企業加薪能力恐受影響

牛津經濟研究院估計，借款利率若升1個百分點，日本中小企業中，虧損企業占比可能從27%增至31%。中小企業雇用約70%的日本勞工，利潤受壓，可能連帶影響設備投資與加薪能力。

資產豐厚的長者更受惠

牛津經濟研究院日本首席經濟學家Shigeto Nagai指出，升息不只是貧富問題，也是世代之爭。日本未滿30歲戶長家庭的金融資產，2019至2024年增加62%，增速居各年齡層之冠，但平均仍只有320萬日圓；60多歲戶長家庭則有2,340萬日圓，約為前者的七倍。

升息 日本央行

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

《「我是有錢人」迷思817》全球利率走高趨勢下的求生之道

陸40年期房貸新政滿兩個月 業內：民眾觀望中

抑制人民幣升值壓力 大陸上調外匯存款準備率2個百分點

丁予嘉／日本怎麼回事？

相關新聞

輝達突祭限制令！要求資料中心客戶的中國業務「不得過半」

輝達（NVIDIA）正要求資料中心合作夥伴業者降低對中國大陸客戶的業務占比。在美中這兩大AI強權競爭日益激烈之際，此舉進一步限制中國追趕美國競爭同業的能力。

台股太好賺 排擠新創募資！業者轉向海外找金主

台股AI熱潮讓投資人賺進大把鈔票，卻讓早期新創公司更難募資。商業內幕（Business Insider）報導，上市晶片供應鏈報酬亮眼，吸引資金轉進股市，這讓新創業者很難說服投資人掏錢支持，部分公司因此轉向海外找金主。

整理包／日本升息 年輕人變輸家？買房、加薪恐都受衝擊

日本升息，年輕人可能最受傷？金融時報報導，日本央行政策利率已升至1.25%，創30年新高。存款多的長者可望多領利息，年輕人卻面臨買房更難、分期負擔加重，加薪也可能受阻的衝擊。

獲黃仁勳點頭力挺！邁威爾Lumentum宣布合併前先打給他徵詢

美國IC設計大廠邁威爾（Marvell）2日宣布，將以全股票方式收購光通訊大廠Lumentum。根據彭博資訊最新報導，兩家公司的執行長在敲定合併交易前，曾先取得輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的支持。

OpenAI延攬美前陸軍部長德里斯科 出任國安事務顧問

人工智慧（AI）新創公司OpenAI今天表示，已任命美國前陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）擔任新設職位，負責...

韓股逼近「死亡交叉」！自6月迄今崩跌38% 空頭增加顯示還沒見底

從一項技術指標來看，韓股Kospi指數正呈現自2024年第4季以來最為悲觀的技術型態，因為50日移動平均線即將跌破200日移動平均線，形成所謂的「死亡交叉」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。