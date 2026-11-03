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整理包／日本升息 年輕人變輸家？買房、加薪恐都受衝擊
日本升息，年輕人可能最受傷？金融時報報導，日本央行政策利率已升至1.25%，創30年新高。存款多的長者可望多領利息，年輕人卻面臨買房更難、分期負擔加重，加薪也可能受阻的衝擊。
升息添買房壓力
2025年東京市中心住宅價格上漲8.3%，年輕人薪水追不上。伊藤忠總研資深經濟學家Sota Takano指出，過去買房難，主要是房價漲太快；接下來，房貸利率上升也會加重負擔。
浮動房貸利率的誘惑
日本浮動房貸平均利率約1.3%至1.6%，遠低於35年固定房貸的3.8%，吸引借款人繼續選擇浮動利率。但內閣府估計，房貸利率若升一個百分點，30多歲房貸族平均每年將多付24萬日圓利息，約占可支配所得4%。
月付額不變只延後壓力
許多銀行提供五年內月付額不變的安排，但利息增加，每月還掉的本金就變少。部分買家把貸款拉長至50年，銀行近月卻已開始收緊這類貸款的審核標準。
分期付款負擔加重
日產汽車表示，資金成本上升，已迫使貸款業者調高利率。二手精品商Allu則把部分購物貸款的免息分期，從60期縮至24期，消費者須在較短時間內付清。
企業加薪能力恐受影響
牛津經濟研究院估計，借款利率若升1個百分點，日本中小企業中，虧損企業占比可能從27%增至31%。中小企業雇用約70%的日本勞工，利潤受壓，可能連帶影響設備投資與加薪能力。
資產豐厚的長者更受惠
牛津經濟研究院日本首席經濟學家Shigeto Nagai指出，升息不只是貧富問題，也是世代之爭。日本未滿30歲戶長家庭的金融資產，2019至2024年增加62%，增速居各年齡層之冠，但平均仍只有320萬日圓；60多歲戶長家庭則有2,340萬日圓，約為前者的七倍。
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