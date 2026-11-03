獲黃仁勳點頭力挺！邁威爾Lumentum宣布合併前先打給他徵詢

美國IC設計大廠邁威爾（Marvell）2日宣布，將以全股票方式收購光通訊大廠Lumentum。根據彭博資訊最新報導，兩家公司的執行長在敲定合併交易前，曾先取得輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的支持。

彭博引述的知情人士透露，邁威爾執行長墨菲（Matthew Murphy）與Lumentum執行長赫爾斯頓（Michael Hurlston）在交易宣布前，曾透過電話徵詢黃仁勳的看法。由於相關細節尚未公開，知情人士要求匿名。

黃仁勳的支持凸顯，隨著市場對更高速的光通訊需求日益增加，這塊領域逐漸成為建置規模愈來愈大資料中心時的瓶頸，而輝達這家AI領導企業正積極推動關鍵供應商整併。輝達是訓練及運作大型語言模型晶片的主要供應商，今年稍早已分別投資20億美元於邁威爾與Lumentum。

赫爾斯頓周一稍早接受福斯財經網訪問時表示：「我認為輝達的反應非常正面。我們相信，透過這次合併，能夠更快向輝達提供更多產品。」

輝達、邁威爾與Lumentum的代表未立即回應置評請求。

邁威爾同意以全股票交易方式收購Lumentum，若計入債務，交易價值達1,150億美元，成為史上第二大科技業併購案，也凸顯AI正如何帶動企業併購活動。這項收購將把邁威爾的客製化晶片與Lumentum的光學元件結合。後者運用光線在晶片與伺服器之間傳輸龐大數據。

透過這項交易，邁威爾將成為高速連接設備領域垂直整合程度更高的供應商。隨著科技業者競相打造規模更大、技術更先進的AI運算叢集，高速連接設備的重要性也日益提升。

知情人士表示，兩家公司今年夏季便開始討論可能的合併方案，談判過程僅涉及雙方，並未引入其他參與者。兩家公司原本計劃配合Lumentum預定周四公布財報時，一併宣布這項交易，但在交易計畫消息外洩後，決定提前公布。

墨菲在討論這項交易的投資者會議上表示：「我和Mike（赫爾斯頓）對世界未來發展方向有著非常相近的願景。我們在專業及私人層面都維持長期關係，Lumentum本來就是邁威爾的重要客戶。我們與他們的團隊有很多交流，這項交易就這樣水到渠成。」