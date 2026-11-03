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韓股逼近「死亡交叉」！自6月迄今崩跌38% 空頭增加顯示還沒見底

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
韓股自6月下旬創新高後，迄今崩跌38%。美聯社
韓股自6月下旬創新高後，迄今崩跌38%。美聯社

從一項技術指標來看，韓股Kospi指數正呈現自2024年第4季以來最為悲觀的技術型態，因為50日移動平均線即將跌破200日移動平均線，形成所謂的「死亡交叉」。

彭博報導，上一次Kospi指數出現「死亡交叉」後，韓股在劇烈震盪、反覆拉鋸的走勢中持續下跌，直到2025年4月才觸及一個重要波段低點。這個低點後來成為強勁反彈行情的起點，指數並於今年6月創下波段高點。

然而Kospi指數從6月22日觸及9,114.55點，創下新高後，迄今崩跌逾38%，儘管從今年初算來仍保住約35%漲幅。

Kospi指數3日盤中重挫3.77%，報5,638點。

彭博分析，對長期投資人而言，市場通常在籌碼經過充分清洗後逐漸築底，這樣的特性或許能帶來一些安慰。但問題在於，目前韓股的籌碼整理似乎尚未完成。即使Kospi期貨價格持續下跌，未平倉合約數量卻不斷增加，顯示市場仍有新的空頭部位持續建立。

隨著美國科技股傳出的悲觀訊號，那斯達克100指數已從10月6日高點回檔超過10%，符合進入修正區的技術定義，投資人對韓國股市轉趨謹慎並不令人意外。

美股財報季期間，多家大型科技公司的業績表現令人失望。輝達（NVIDIA）尚未公布財報，但其全球市值最大企業的頭銜已被蘋果公司取代，這也再度發出警訊：AI題材已不再像過去一樣，能夠為整體市場提供全面性的支撐。

此外，韓股技術面走弱其實已持續一段時間。Kospi指數在9月期間多次嘗試突破8月高點，卻始終未能成功，為10月主導市場的這波賣壓埋下伏筆。

彭博分析指出，在這種情況下，投資人可能還不願意這麼快就認定市場已經形成穩固底部。

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