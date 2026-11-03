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OpenAI延攬美前陸軍部長德里斯科 出任國安事務顧問

中央社／ 舊金山2日綜合外電報導
美國前陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）。美聯社
美國前陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）。美聯社

人工智慧（AI）新創公司OpenAI今天表示，已任命美國前陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）擔任新設職位，負責推動國家安全領域的現代化工作。

路透社報導，德里斯科將出任國家安全現代化資深顧問，為公司高層提供建議，並與外部夥伴合作，探討如何運用先進AI技術提升國家安全與網路安全。

德里斯科與戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）關係緊張數月後，於今年稍早辭職。

德里斯科受到外界矚目，是因為美國總統川普曾指派他參與俄羅斯和烏克蘭的和平談判，以結束烏克蘭戰爭。對陸軍部長而言，這是相當罕見的外交任務。

德里斯科發布聲明表示，「我加入OpenAI，是希望協助美國及其盟友負責任地運用這項技術，造福那些守護我們安全的人。」

OpenAI表示，德里斯科將與政府官員、產業領袖及學術機構等各界人士合作，推動具體計畫，發展OpenAI所謂的「民主AI」（democratic AI）。

該公司指出，德里斯科也將協助OpenAI內部團隊了解全球國安機構的實際運作需求。

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