AI籌資代價變高！甲骨文折價11%售股 Alphabet發債付出更高溢價

大型科技公司投資狂潮延續，也持續向市場大舉籌資，但顯然必須付出更高的代價。知情人士透露，甲骨文準備以折價11%的方式出售100億美元的股票；Alphabet透過今年第二度發行歐元債券籌得67億美元，但付出更高的溢價吸引買家；Meta則傳出考慮透過跨境發行債券籌資至少200億美元。

甲骨文傳出折價11%發行百億美元股票 股價前一日已重挫近9%

彭博資訊引述知情人士說法報導，甲骨文預定將以每股116美元的價格發行股票籌資100億美元，這比消息公開前、上周五收盤價130.67美元折價約11%。

甲骨文周一（2日）也發行了總額100億美元的公司債，分為五個批次，期限從3年至20年不等。該公司股價同日收盤重挫8.76%至每股119.22美元，凸顯投資人擔憂甲骨文龐大的債務融資支出可能隨著借貸成本上升而變得難以證明其合理性。

Alphabet發債的定價利差高於前次發行

另一方面，彭博引述的知情人士說，Alphabet即將完成一筆分七檔發行的歐元債券交易，期限從2年到19年不等，籌集到60億歐元（67億美）。近期，投資人對AI支出速度的擔憂引發信用市場拋售，使得這次發債的定價利差明顯高於5月發行時的水準。此次定價也反映了Alphabet現有歐元債券價格的下跌；這些債券自開始交易以來，利差最多已擴大0.6個百分點。

Meta首度考慮發行歐元債

Meta也傳出考慮透過發行美元與歐元債券籌資至少200億美元，但尚未做出最終決定。知情人士說，Meta已委託花旗及摩根士丹利於周一及周二舉行投資人會議。

這將是Meta六個月來首次大規模發債，也是該公司首次發行歐元債券，顯示跟進同業Alphabet及亞馬遜的腳步，透過不同貨幣的債券發行分散融資來源。Meta上個月已在歐洲與投資人接觸，舉行非交易路演，為此次發債預作準備。

大摩及花旗的代表拒絕評論此次潛在發債規模，Meta則尚未立即回應置評請求。

自去年以來，科技巨頭為了興建新資料中心及採購晶片，已在債券市場大舉舉債，融資規模累計達數千億美元，也引發市場質疑這些巨額投資能否帶來相應回報。投資人對科技巨頭債務風險的憂慮日益升高，已有數家美國大型科技公司的信用違約保護成本攀上歷史新高，反映市場對這些企業財務風險的疑慮正在加深。