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市場悲觀情緒發酵、那斯達克100指數跌入修正區 今年來第三度

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
投資人對大型科技股與人工智慧（AI）交易日益悲觀，那斯達克100指數2日跌入修正區。歐新社
投資人對大型科技股與人工智慧（AI）交易日益悲觀，那斯達克100指數2日跌入修正區。歐新社

隨著投資人對大型科技股與人工智慧（AI）交易日益悲觀，那斯達克100指數2日跌入修正區。

那斯達克100指數2日下跌1.4%至27,989.82點，已從10月6日高點回檔超過10%，符合進入修正區的技術定義。該指數今年來雖仍上漲11%，但為今年來第三度跌入修正區，反映投資人對AI的看法似乎不斷改變，帶動市場震盪。

這波賣壓正值華爾街日益擔心AI基礎建設的成本、及數千億美元支出獲得回報的時機。Google母公司Alphabet在上周公布上季廣告與搜尋業務營收低於預期，拖累股價暴跌，為歷來最差單日表現，Meta與亞馬遜最近公布財報後，股價也都重挫。

James投資研究公司投資組合經理人庫爾派柏（Brian Culpepper）表示：「人們開始對這些公司（科技巨擘）不斷花錢、花錢、再花錢，感到焦躁」，「我認為AI交易還沒結束，但確實漲過頭了，今年來整體市場相當強勁，也已讓許多個股漲到價位緊繃，尤其AI題材牽涉到這麼多不同股票」。

除了「科技七巨頭」，幾家科技業者財報也令人失望，包括晶片製造商英特爾（Intel）與軟體業者ServiceNow。

圖／ChatGPT協作
圖／ChatGPT協作

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