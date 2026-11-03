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韓股開盤後大跌3%受美國晶片股拖累 但美股期指翻紅

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
亞洲股市今（3日）開盤走低，韓股重挫超過3%。圖為南韓外匯交易室資料照片。歐新社
亞洲股市今（3日）開盤走低，韓股重挫超過3%。圖為南韓外匯交易室資料照片。歐新社

亞洲股市今（3日）開盤走低，韓股重挫超過3%，美國晶片股賣壓進一步加劇，掩蓋了油價大跌的利多影響。市場原本對透過外交斡旋、結束伊朗戰爭抱持樂觀態度，帶動油價重挫，但仍無法提振亞洲股市。

MSCI亞太指數盤初下跌0.4%。

南韓Kospi指數盤中大跌3.6%，報5,644點。

日本股市因假日休市。

美國方面，晶片股指數連續第三個交易日下跌，累計跌幅擴大至12%；那斯達克100指數則較高點下跌10%，進入技術性修正區間。不過，一些投資人似乎開始逢低買進，美股期貨因此上漲。

標普500指數期貨上漲0.18%，那斯達克100期貨上漲0.34%。

亞洲市場另一個焦點將落在中國股市。中國央行表示，將鼓勵金融機構更廣泛運用股市維穩工具，並優化相關條件，顯示當局正設法強化市場穩定。

蘋果公司股價在美股盤後下跌2.5%，該公司公布新任執行長特納斯上任後首份季報，對投資人而言展望喜憂參半，由於記憶體成本上揚，利潤率收斂，影響蓋過了樂觀的營收預測。

其他方面，AI新創公司Anthropic公布上季營收較去年同期成長12倍，並概述未來幾年超過8,950億美元的支出計畫。

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