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FBI指控北韓竊取幣安60億美元 金與正痛批政治挑釁

中央社／ 首爾3日綜合外電報導
北韓領導人金正恩胞妹金與正。朝中社
北韓領導人金正恩胞妹金與正。朝中社

針對美國聯邦調查局（FBI）指控平壤當局竊取加密貨幣交易平台幣安60億美元資產一事，北韓今天強烈譴責，北韓領導人金正恩胞妹金與正更斥之為「嚴重的政治挑釁」。

法新社報導，金與正今天透過北韓官媒北韓中央通信社發聲明表示，美國過去也曾指控北韓是去年Bybit遭大規模駭客攻擊事件的幕後黑手，因此FBI這次的指控是「荒謬的言論，毫無新意」。

金與正表示：「美方誤導國際輿論，將世界各地發生的所有網路犯罪都說成是我們所為，這是對朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）嚴重的政治挑釁。」

FBI於10月31日表示，一個與北韓相關的駭客組織TraderTraitor是這起駭客攻擊事件的幕後黑手。

TraderTraitor正是去年2月被指控竊取加密貨幣交易平台Bybit價值15億美元（新台幣約490億元）資產的同一個駭客組織。在幣安遭駭之前，此案是史上規模最大的加密貨幣竊案。

金與正表示：「這是企圖損害朝鮮民主主義人民共和國的國際形象、貶損其尊嚴與國家聲譽的險惡行徑，也是再次嚴重侵犯朝鮮民主主義人民共和國主權。」

她還說：「堅決反對網路空間中的一切惡意行為，一直是朝鮮民主主義人民共和國政府一貫的政策立場。」

幣安（Binance）是全球每日交易量最大的加密貨幣交易所。駭客攻擊事件傳出後，多數主要加密貨幣價格於10月30日大幅下跌。

FBI於10月31日發聲明後，美國總統川普對北韓是否涉入這起駭客攻擊事件表示質疑。川普接受媒體訪問時說：「我不擔心。我們正在了解情況，還不確定是不是北韓所為。」

川普重返白宮後，多次向擁有核武的北韓釋出善意，並表示今年願意與金正恩會面。不過，平壤當局對這些示好舉動始終沒有回應。

金與正在聲明中指出，這些新指控「再次證實華府對朝鮮民主主義人民共和國的敵對態度」。

她還說：「對於美方這種令人極度不悅的敵對態度，我們在各個層面都有需要重新檢視的問題。」

北韓 金與正 幣安

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