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iPhone漲價財報仍佳 執行長特納斯未來面臨成本考驗

中央社／ 華盛頓2日專電
蘋果新任執行長特納斯（John Ternus）。路透
蘋果新任執行長特納斯（John Ternus）。路透

蘋果公司今天公布財報，在晶片成本提高，產品價格調漲挑戰下，上季營收仍優於市場預期。新任執行長特納斯相信，更好的還在後頭，但由於零組件成本增加，公司不情願地漲價。

蘋果（Apple）2日公布上季業績，營收1144.8億美元，較去年同期成長12%，每股盈餘2.10美元，增加14%，均優於分析師預期，當中關鍵的、以iPhone 17為主的產品營收達575.8億美元，同樣高於分析師預期。

蘋果股價2日收盤下跌1.83%，盤後交易震盪，下跌約4%。公司高層指出，上季調高產品價格以維持營收，但接下來的季度，可能不足以支撐相同的榮景。

蘋果產品面臨先進晶片，特別是記憶體價格上漲，成本增加壓力，普遍調漲旗艦產品iPhone價格；9月中推出iPhone18 Pro系列，新機銷售僅占上季營運日8天，但仍創下季度銷售紀錄，10月底上市的摺疊機iPhone Duo銷售未列入上季營收。

市場多認為，蘋果開發人工智慧（AI）進度雖落後，但暫時熬過產品漲價壓力。

蘋果新任執行長特納斯（John Ternus）2日首度挑大梁，在公布財報後電話會議中，向主要投資者與分析師說明未來營運方向與展望。蘋果在前任執行長庫克（Tim Cook）帶領下，成為全球市值最高企業之一，各界對特納斯深具期待。

特納斯在財經頻道CNBC節目表示，蘋果創造的一切成就，此刻讓公司更有信心相信更好的還在後頭。他強調，為了幫助處理零組件價格增加，公司「不情願下」調漲產品價格。

特納斯 iPhone 蘋果

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