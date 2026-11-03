整理包／蘋果財報五大重點一次看！本季營收上看新高 投資人卻不買單

蘋果（Apple）最新財報優於預期，年底旺季營收更有望創新高，股價盤後卻跌約4%。新任執行長特納斯（John Ternus）上任後首份財報有哪些亮點與隱憂？五大重點一次看。

1. 財報與財測雙雙超標，盤後股價卻跌4%

上季營收1,144.8億美元，年增12%，每股盈餘2.10美元，均優於預期。本季營收估年增7%至10%，高於彭博統計的6.1%，有望創新高。但投資人原本押寶蘋果交出更驚豔的成績，股價盤後跌約4%。

2. iPhone換機創紀錄，大中華區銷售卻遜預期

iPhone營收575.8億美元，年增17%，優於預期。全球iPhone用戶全年換機人數創新高，但大中華區營收175億美元，仍比預期少逾10億美元。新款折疊手機尚未計入上季營收。

3. 記憶體漲價壓縮獲利，庫存暴增154%

上季毛利率47.9%，本季預估降至45%至46%，主要受記憶體漲價及AI版Siri相關成本影響。蘋果加緊備貨，9月底庫存達145.4億美元，年增154%；製造採購承諾金額也比6月底增加330億美元。

4. 折疊手機賣到缺貨，但傳出螢幕瑕疵

首款折疊手機iPhone Duo上市後迅速售罄，卻傳出螢幕裂痕。特納斯表示，只有極少數手機因螢幕問題退回，蘋果正為受影響用戶換機。目前Duo仍供不應求，尚無法預測何時能讓供貨追上需求。

5. AI版Siri每天處理25億次請求，服務成長放緩

新版Siri每天處理25億次請求，但服務業務成長放緩。上季服務營收315.7億美元，年增9.8%；本季預估成長8%至9%，低於市場預期的10%。蘋果指出，匯率、行動遊戲與App Store授權業務帶來壓力。