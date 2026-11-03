台積電ADR跌1.8% 台指期夜盤大跌917點

台股ADR周一（2日）隨美股大盤下跌，台積電ADR收盤下跌1.85%，報每股398.63美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,597.71元，較台北交易股票溢價率為11.49%。

聯電也下跌逾1%，日月光則下跌0.8%，在費城半導體指數大跌超過3%之際顯示相對有韌性。

不過，日月光、中華電、聯電三檔ADR換算後則全數轉為「折價」。

台指期夜盤大跌917點，跌幅2.03%，收在44,310點。

美國股市周一表現分歧，標普500指數與那斯達克指數延續近期科技股賣壓；道瓊工業指數則在油價重挫下逆勢收紅。

道瓊工業指數2日收盤上漲213.67點，漲幅0.41%，報51,983.98點；標普500指數下跌38.67點，跌幅0.51%，收7,541.40點；那斯達克指數下跌272.68點，跌幅1.07%，收報25,164.32點。

費城半導體指數大跌360.47點，跌幅3.37%，報10,328.33點。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 638.14 -0.84 674.00 -5.32

中華電 CHT 159.36 -0.16 159.50 -0.09

台積電 TSM 2,597.71 -1.85 2,330.00 11.49

聯電 UMC 106.81 -1.74 110.00 -2.90

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據