美股收盤／晶片股賣壓沉重費半大跌3% 標普那指吐回漲幅收黑

美股四大指數周一（2日）漲跌互見，道瓊小漲，但標普500指數和那斯達克指數收黑，吐回早盤漲幅，晶片股再度重挫，費城半導體指數大跌超過3%，這反映投資人持續撤出科技股，轉而增加對市場其他類股的配置。

道瓊工業指數2日收盤上漲213.67點，漲幅0.41%，報51,983.98點；標普500指數下跌38.67點，跌幅0.51%，收7,541.40點；那斯達克指數下跌272.68點，跌幅1.07%，收報25,164.32點。

費城半導體指數大跌360.47點，跌幅3.37%，報10,328.33點。

標普500指數11個類股中有七個上漲。非必需消費品類股領漲，漲幅為2.25%；材料類股緊隨其後，上漲1.83%。能源類股跌4%。

美國較長期公債殖利率下跌，布蘭特原油價格急挫超過8%至每桶104美元左右，伊朗釋放願意進行和平談判的訊號。中東戰爭已經持續八個月，令能源價格居高不下並加劇通脹。

AI相關企業的投資情緒依然脆弱。此前，Anthropic更新後的IPO申請文件顯示，該公司第3季淨虧損大幅收窄，營收大幅增長，為其潛在上市鋪路。

個股方面，輝達（NVIDIA）與Meta股價均下跌1%。

蘋果公司在盤後公布財報前，股價收低近2%。盤後公布財報，第4季營收1144.8億美元，高於分析師預估的1133.9億美元，主要受惠於智慧型手機iPhone 18 Pro系列上市初期需求強勁，以及調漲售價有助抵銷記憶體晶片成本上升的衝擊。不過，針對年終購物旺季的營收財測未能打動投資人，盤後股價挫跌逾3%。

邁威爾（Marvell）股價重挫近13%，Lumentum則下跌18%。兩家公司稍早宣布，邁威爾將以以全股票方式收購光學元件製造商Lumentum，交易總價值約1,150億美元（含債務）。

英特爾下跌8.8%，延續上周五29%的跌勢。此前該公司預測季度營收將低於市場預期，並表示預計今年不會實現正現金流。

甲骨文（Oracle）股價也下跌近9%，主因公司表示，計劃發行100億美元普通股，另發行100億美元債券，以籌措資金擴大人工智慧（AI）業務布局。投資者擔憂該公司債務融資支出可能隨著借貸成本上升而變得難以證明其合理性。

亞馬遜急升2.2%，特斯拉上漲1%。

Longbow資產管理公司執行長Jake Dollarhide警告說，投資者仍對AI支出的速度感到擔憂，「企業必須意識到，其支出規模以及這些支出對提升股東價值的作用都是有限度的。到了某個階段，支出將不再帶來額外價值，只會增加成本。」

在華爾街近期回檔之後，標普500指數目前的預期本益比約19倍，處於2023年以來最低估值水準。

投資人同時關注周二舉行的美國期中選舉。此次選舉將決定民主黨能否從總統川普領導的共和黨手中奪回國會控制權。

民調顯示，民主黨有望贏得眾議院控制權，而參議院選情仍不明朗。在川普本屆任期最初兩年，共和黨同時掌控參眾兩院。

與此同時，數據顯示，美國10月製造業活動有所回升，反映國內需求依然穩健。