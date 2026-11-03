聽新聞
0:00 / 0:00
投資人憂AI前景、觀望期中選舉 美國股市多收跌
美國期中選舉明天登場，有分析師指出，投資人對於這場選舉抱持著緊張不安情緒，加上他們仍對人工智慧（AI）熱潮有所疑慮，使華爾街股市主要指數今天收盤大多下挫。
道瓊工業指數上漲213.67點或0.41%，收51983.98點。
標準普爾500指數下滑38.67點或0.51%，收7541.40點。
那斯達克指數重跌272.68點或1.07%，收25164.32點。
費城半導體指數重挫360.47點或3.37%，收10328.33點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。