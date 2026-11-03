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投資人憂AI前景、觀望期中選舉 美國股市多收跌

中央社／ 紐約2日綜合外電報導

美國期中選舉明天登場，有分析師指出，投資人對於這場選舉抱持著緊張不安情緒，加上他們仍對人工智慧（AI）熱潮有所疑慮，使華爾街股市主要指數今天收盤大多下挫。

道瓊工業指數上漲213.67點或0.41%，收51983.98點。

標準普爾500指數下滑38.67點或0.51%，收7541.40點。

那斯達克指數重跌272.68點或1.07%，收25164.32點。

費城半導體指數重挫360.47點或3.37%，收10328.33點。

投資人 美國 期中選舉

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