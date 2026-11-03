投資人憂AI前景、觀望期中選舉 美國股市多收跌

台積電赴亞利桑那州設廠後，正把鳳凰城北部郊區變成房地產投資熱區，周邊房價過去六年漲53%。根據大鳳凰城經濟發展委員會資料，自2021年以來，台灣投資人已在當地投入5億美元。

2026-11-03 02:05