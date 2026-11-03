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受惠iPhone銷售強勁 蘋果Q4營收優於預期
蘋果公司（Apple）今天公布第4季財報，營收優於預期，主要受惠於智慧型手機iPhone 18 Pro系列上市初期需求強勁，以及調漲售價有助抵銷記憶體晶片成本上升的衝擊。
美國財經媒體CNBC和路透社報導，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）資料，蘋果第4季營收1144.8億美元，高於分析師預估的1133.9億美元。第4季每股盈餘為2.10美元，即使扣除每股5美分的關稅退款收益，仍高於分析師預估的1.99美元。
蘋果今天在聲明中表示，營收較去年同期的1025億美元成長12%。根據LSEG資料，蘋果iPhone營收為575.8億美元，高於分析師預估的565.4億美元。
蘋果在第4季iPhone營收僅計入新款iPhone 18 Pro上市後的8天銷售額，而蘋果首款摺疊手機iPhone Duo在第4季結束後才開賣。
蘋果將iPhone售價調漲100美元，反映全球記憶體及其他零組件短缺的情況。
這是蘋果自長年硬體主管特納斯（John Ternus）9月接任執行長以來首次公布財報，稍後他也將首度以執行長身分主持法說會。
財報公布後，蘋果股價在盤後震盪交易中下跌約1%。
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