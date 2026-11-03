快訊

調查報導／荒廢多年 台肥基隆廠突活化改土資場

聽新聞
0:00 / 0:00

美免稅計畫排除南非盧安達 指涉貿易障礙與威脅利益

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國貿易代表葛里爾今天表示，美國一項與非洲的重要免關稅貿易計畫將排除南非與盧安達，理由是兩國的做法「不符合」資格標準，此舉將打擊兩國經濟。

法新社報導，葛里爾（Jamieson Greer）在聲明中說：「這些令人憂心且普遍存在的做法包括但不限於妨害美國貿易與投資的障礙，以及對美國在這個區域的國家安全與外交政策利益構成威脅的行為。」

聲明說，這項措施將於明年1月1日生效。

「非洲成長暨機會法」（African Growth andOpportunity Act, AGOA）給予符合資格的撒哈拉沙漠以南非洲（sub-Saharan Africa）國家優惠進入美國市場的待遇，有效期延長至2028年底，但每年會檢視各國是否符合資格。

南非是這項計畫最大受惠國，但隨著華府加強批評南非政府，南非的資格受到嚴格檢視。美方指控南非政府歧視南非白人，南非政府否認相關不實指控。

華府近來以盧安達涉嫌支持剛果民主共和國武裝叛軍「3月23日運動」（M23）為由加強經濟施壓，盧安達政府否認支持M23。

南非 免稅 葛里爾

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美對越南智財調查將截止 特斯拉三星表態反對新關稅

南海持續緊張之際 美國重申對菲律賓安全承諾

美國期中選舉民主黨若勝 川普關稅政策恐仍難推翻

伊朗：美方若同意訴求 荷莫茲海峽最快2天內重新開放

相關新聞

台積設廠效應！鳳凰城變房產投資熱區 台灣投資人六年投入5億美元

台積電赴亞利桑那州設廠後，正把鳳凰城北部郊區變成房地產投資熱區，周邊房價過去六年漲53%。根據大鳳凰城經濟發展委員會資料，自2021年以來，台灣投資人已在當地投入5億美元。

民主黨贏面大…OpenAI戒備！期中選舉過後 將大打公關戰

OpenAI在美國3日期中選舉過後，將大打公關戰，反映科技公司擔憂，若民主黨掌控眾議院，AI業者將面臨更嚴峻的監管壓力。

今年最大收購案！邁威爾砸1,150億美元併Lumentum

美國IC設計巨頭邁威爾2日宣布，將透過換股方式，收購光通訊大廠Lumentum全數股權，預計2028年上半年完成，包含承接債務，這樁交易企業價值高達1,150億美元。

甲骨文拚AI不縮手 再籌資200億美元

最新監管文件顯示，甲骨文打算發售債券與股票，以籌措200億美元，用來建造昂貴的AI與雲端基礎設施，該公司2日早盤股價應聲跌逾6%。

40年來最多…核反應爐興建量 增至79座

隨著化石燃料價格上漲和高耗電的人工智慧（AI）普及加速新廠計畫，全球興建中的核反應爐達到了79座，為40年來最多。

韓明年AI預算估倍增

南韓總統李在明2日赴國會爭取通過歷來最大預算案，2027年歲出規模將增加12.8%至820.9兆韓元，其中21.3兆韓元將投入AI及半導體、實體AI、AI資料中心三大計畫，接近今年的兩倍，盼藉此培養未來成長動力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。