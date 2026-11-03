美免稅計畫排除南非盧安達 指涉貿易障礙與威脅利益

美國貿易代表葛里爾今天表示，美國一項與非洲的重要免關稅貿易計畫將排除南非與盧安達，理由是兩國的做法「不符合」資格標準，此舉將打擊兩國經濟。

法新社報導，葛里爾（Jamieson Greer）在聲明中說：「這些令人憂心且普遍存在的做法包括但不限於妨害美國貿易與投資的障礙，以及對美國在這個區域的國家安全與外交政策利益構成威脅的行為。」

聲明說，這項措施將於明年1月1日生效。

「非洲成長暨機會法」（African Growth andOpportunity Act, AGOA）給予符合資格的撒哈拉沙漠以南非洲（sub-Saharan Africa）國家優惠進入美國市場的待遇，有效期延長至2028年底，但每年會檢視各國是否符合資格。

南非是這項計畫最大受惠國，但隨著華府加強批評南非政府，南非的資格受到嚴格檢視。美方指控南非政府歧視南非白人，南非政府否認相關不實指控。

華府近來以盧安達涉嫌支持剛果民主共和國武裝叛軍「3月23日運動」（M23）為由加強經濟施壓，盧安達政府否認支持M23。