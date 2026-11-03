Anthropic第3季營收年增逾11倍 最快下週IPO

美國人工智慧（AI）公司Anthropic今天報告第3季營收較去年同期暴增逾1100%，公司預計本月稍後在華爾街上市。

法新社報導，Anthropic是全球AI領先企業之一，預計最快下週首次公開發行（IPO），適逢投資人對大量資金湧入AI領域日益感到不安。

Anthropic第3季營收達170億美元，高於去年同期的14億美元。

Anthropic在修訂後的申報文件中表示，7月至9月淨損達233億美元。這家公司上市後的表現將有助判斷帶動美國經濟的AI支出熱潮還能持續多久。

申報文件顯示，虧損主要來自與公司估值攀升相關的非現金會計費用。

文件內容也顯示，Anthropic已承諾支出約8950億美元，主要用於算力，其中很大一部分是在未來5年支出。

由於購買短期運算資源的支出增加，Anthropic第3季再度轉為營業虧損，金額達5億6700萬美元。

這次IPO將成為市場對AI熱潮信心的一大考驗。隨著散戶首次有機會直接購買這家獨立AI巨擘股票，潛在投資人群體也將擴大。

上週科技巨擘最新財報顯示投入鉅額資金，卻未見足夠明確的回報跡象，引發市場對AI支出的疑慮，導致大型科技股遭到大幅拋售。

Anthropic這份約400頁的申報文件中有超過90頁說明風險，包括產業面臨的風險。近幾個月來已有一連串報導指出AI系統出現出乎預期且有害的行為。