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甲骨文拚AI不縮手 再籌資200億美元

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

最新監管文件顯示，甲骨文打算發售債券與股票，以籌措200億美元，用來建造昂貴的AI與雲端基礎設施，該公司2日早盤股價應聲跌逾6%。

甲骨文說，發債收益將用於一般企業用途，包括資本開支、償還債務、收購、發放股息、回購庫藏股等。

新發債案凸顯甲骨文AI投資的規模之大，該公司擬在2030年度前，讓營收增加兩倍以上。甲骨文上周表示，資本開支將在2027、2028年度達到頂峰，於2029年度降溫，並承諾到2030年度為止的新增債務，將限制在100億美元。

截至8月31日，甲骨文應付票據與其他借款達1,253.4億美元，但該公司2026年度營收為673.6億美元。該公司估計，2030年度營收將突破2,250億美元、每股盈餘也將超過21美元。

知情人士透露，甲骨文正在行銷六批債券，到期期限從2年到20年不等。初期價格談判顯示，最長天期債券的殖利率比美國公債高出約3.6個百分點。

甲骨文等公司從去年開始頻頻發債，籌錢建造新的資料中心、採購晶片。外界擔心這些費用能否帶來報酬，使得科技公司的債券，近來陷入動盪。

即便近來債券銷售需求降溫，預料科技業者仍將大舉發債，來挹注AI投資。科技巨擘的資本開支，幾乎沒有放緩跡象。

甲骨文、Meta、微軟、Google母公司字母（Alphabet）承諾，未來幾年將斥資3兆美元以上。

甲骨文 雲端 庫藏股

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