今年最大收購案！邁威爾砸1,150億美元併Lumentum

美國IC設計巨頭邁威爾2日宣布，將透過換股方式，收購光通訊大廠Lumentum全數股權，預計2028年上半年完成，包含承接債務，這樁交易企業價值高達1,150億美元。

根據彭博資訊彙整的資料，若以股權價值計算，這是今年全球規模最大的企業併購案，若剔除億萬富豪馬斯克旗下兩公司SpaceX與xAI的合併案，則是科技業史上最大併購案。

這起併購案上周即有消息傳出，如今成真。法人分析，邁威爾出手併購的核心動機在於結合自身DSP與Lumentum的雷射光源，打造一站式CPO解決方案，台廠中，鴻海集團旗下訊芯-KY，及正積極切入光通訊領域的鼎元將是兩大贏家，並牽動聯亞、華星光、穩懋等相關台灣光通訊供應鏈後市。

業界認為，邁威爾攜手Lumentum擴大版圖志在抗衡博通，因策略聚焦先進雷射，Lumentum與日系廠陸續將PD產能改投雷射，釋出龐大MPD及200GPD光偵測元件訂單委由台廠承接，鼎元受惠呼聲最高。

這起世紀併購案，凸顯AI資料中心對光通訊技術的需求急速攀升，也顯示晶片業者正加速整合關鍵技術，搶占下波AI基礎建設商機。邁威爾藉此打造全球一條龍光通訊生態系，挑戰已在光通訊有完整布局的博通，並透過美企大整併，對抗正在光通訊領域崛起的紅鏈。

根據雙方協議，將以1股Lumentum股票換發4.5股邁威爾股票，相當於每股1,132美元，較10月28日Lumentum收盤價溢價23.9%，合計本收購案股權價值達1,025.4億美元。

邁威爾指出，此次收購將使合併後公司的潛在市場規模（TAM）達到5,500億美元。

分析師指出，邁威爾開出高達近24%的溢價幅度收購Lumentum，強化市場對光通訊業務長期需求的樂觀看法。彭博分析指出，基於既有的供應合約承諾，邁威爾短期不太可能限制供貨給其他競爭對手，但這起併購案仍凸顯了垂直整合的重要性。

Lumentum主要生產雷射及光學技術設備，負責以高速傳輸大量數據。隨AI模型規模不斷擴大，資料中心必須在伺服器、不同機房及網路設施之間傳輸龐大資訊，傳統銅線傳輸逐漸面臨速度與能源效率限制，使光通訊技術成為重要發展方向。

邁威爾本身已向Lumentum採購雷射元件，近年也積極擴大光學與光子技術布局，希望強化資料中心設備之間的高速連接能力。