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韓明年AI預算估倍增

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

南韓總統李在明2日赴國會爭取通過歷來最大預算案，2027年歲出規模將增加12.8%至820.9兆韓元，其中21.3兆韓元將投入AI及半導體、實體AI、AI資料中心三大計畫，接近今年的兩倍，盼藉此培養未來成長動力。

南韓政府9月提出這項預算案，希望在日益激烈的全球AI競爭中，鞏固科技優勢。政府另將投入4.7兆韓元，開發李在明所稱具備「全球最高效能」的主權AI模型。

李在明在國會發表施政演說中強調，全年出口1兆美元已近在眼前，但成長成果分配並不平均。他說：「我們必須從機會和成果集中於特定地區、階層及少數企業的『少數人成長』，大幅轉向『全民成長』。」

預算案包括規模162.3兆韓元的「未來應對基金」，主要財源來自半導體榮景增加的稅收，用於支持成長產業、青年、地方發展及教育，也為未來稅收不足預留緩衝。

李在明表示，南韓財政基礎正逐漸穩固。明年財政赤字相對於國內生產毛額（GDP）的比率，將從今年的3.9%降至0.1%，為20年來最低；政府債務GDP比率則將從51.6%降至48.3%。

李在明 半導體

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