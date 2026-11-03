花旗集團調降對未來兩年鋰價預估，理由是電池需求成長下滑、貿易不確定性上升，以及總體經濟廣大逆風的擔憂。

花旗把對碳酸鋰和氫氧化鋰三個月後的目標價，從原本的每噸20,000和17,000美元，調降至12,000美元，並把對鋰輝石的預測從2,000美元降至1,200美元；對這三項電池原料2028年底的價格預測也同樣調降。

交易最活躍的廣州期貨交易所碳酸鋰期貨2日上漲0.7%至人民幣90,700元（13,616美元），但自8月來已下跌逾40%。

花旗分析師表示，對這種金屬明年需求惡化的擔憂，已引發了「鋰市場重置」。「由於明年供應預期將會改善，但需求不確定性加劇，消費者可能延後採購，並維持少量庫存」。

中國大陸計劃限制混合動力車輛出口至歐盟，以及北京逐步淘汰部分稅額優惠，已加劇近幾周來對車用電池和大型儲能系統需求的擔憂。高盛集團上月預測，鋰市場將在本季從供不應求轉為接近平衡，再在未來兩年轉為供過於求。

寧德時代江西省梘下窩鋰礦場的狀況，也是影響近期鋰價的重要因素。