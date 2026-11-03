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民主黨贏面大…OpenAI戒備！期中選舉過後 將大打公關戰

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
OpenAI在美國3日期中選舉過後，將大打公關戰。（路透）
OpenAI在美國3日期中選舉過後，將大打公關戰。（路透）

OpenAI在美國3日期中選舉過後，將大打公關戰，反映科技公司擔憂，若民主黨掌控眾議院，AI業者將面臨更嚴峻的監管壓力。

美國新聞網站Axios報導，民主黨可能在期中選舉掀起「藍色浪潮」，科技公司預做準備，強化與民主黨的關係。民主黨亟欲加強管控科技業，與川普總統交好的科技巨擘，可能成為該黨的頭號目標。

OpenAI全球事務長勒翰認為，期中選舉是邁向另一個時代的入口，他們從8月開始彙整政策提案，來引領AI討論。

OpenAI的第一個方案是對AI祭出速限。該公司打算替旗下功能最強的AI系統，採取強制性防護，讓人類能掌控AI的發展速度。勒翰指出：「AI應該由人類打造、且為人類服務，人類應該對這個科技如何型塑生活與群體，擁有更多控制權。」

第二個方案是將資料中心重新包裝成「AI算力園區」。為遏制全美對資料中心的強烈反對，該公司擬提出新的社區合約與承諾，替新資料中心鋪路。

OpenAI將提議各州立法，讓人民在AI建案與相關福利方面，取得更多發言權。該公司將強調，他們打造的AI基建，應該稱為AI算力園區，能讓所在社區出現經濟轉型。

第三個方案是經濟機會，要讓更多人認為，AI能替生活與工作賦權，研擬擴大教育與訓練管道，讓開創與發展事業更加容易。

OpenAI 民主黨 期中選舉

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