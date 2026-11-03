台積設廠效應！鳳凰城變房產投資熱區 台灣投資人六年投入5億美元

台積電（2330）赴亞利桑那州設廠後，正把鳳凰城北部郊區變成房地產投資熱區，周邊房價過去六年漲53%。根據大鳳凰城經濟發展委員會資料，自2021年以來，台灣投資人已在當地投入5億美元。

世邦魏理仕（CBRE Group）駐鳳凰城執行副總裁卡利漢（Kevin Calihan）表示，台灣投資人明顯比長年在亞利桑那州或美國經營的人更看好當地，且早已走在前面。

這股信心來自台灣經驗。向台灣買家銷售美國住宅的房仲公司Funwoo負責人曾南西（音譯，Nancy Tseng）表示，客戶未必熟悉鳳凰城，但台積電擴建台南廠區後，當地房價漲幅超越台灣其他地區。過去在台南買房的成功經驗，讓他們希望跟著台積電到鳳凰城，再次複製獲利模式。

具體投資案例也已出現。總部位於華盛頓特區的Taicoon Property Partners，在台灣科技與房地產業高階主管支持下，以8,800萬美元買下距台積電廠區約10分鐘車程的兩塊土地，初步規劃投入10億美元，開發住宅、多層樓購物中心等設施，並構想引進鼎泰豐、誠品書店等品牌。

支撐這波投資的，是台積電擴建帶來的就業與住宅需求。台積電已在亞利桑那州聘僱約3,500人，計劃再增聘2,500人，供應商也陸續進駐。

房地產平台Zillow數據顯示，廠區周邊North Gateway與Desert View兩區，過去六年房價平均上漲約53%，高於鳳凰城全市的42%。即使在疫情後房市回落期間，距離晶圓廠較近的住宅也更保值。

新住宅開發也跟著增加。當地住宅研究公司Belfiore Analytics指出，台積電廠區西側的一個地區預計新增3,300戶住宅，是2000年代初期以來最大規模的開發。

不過，開發熱潮也帶來摩擦。地下水管理與州有土地出售規定，限制了可供新開發的土地；居民則擔心供水、交通，以及大量新屋對既有房價的影響。

在當地住了20年的烏姆勞夫（Jim Umlauf）抱怨，附近道路四處開挖，台積電施工後交通更加惡化。他和家人正計劃近期搬走。

自2020年選擇鳳凰城作為該公司首座美國先進製造據點以來，台積電已完工一座晶圓廠，另外兩座預計將在2030年底前啟用。今年稍早，台積電宣布追加投資1,000億美元進行擴建，在亞利桑那州的總投資額達2,650億美元。