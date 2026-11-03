40年來最多…核反應爐興建量 增至79座

隨著化石燃料價格上漲和高耗電的人工智慧（AI）普及加速新廠計畫，全球興建中的核反應爐達到了79座，為40年來最多。

世界核能協會報告顯示，今年開工的新核反應爐共有11座。截至10月16日止，正在興建的核反應爐共有79座，為自1986年的91座來最高。隔年的車諾比核災導致了新建數量下滑。

若包含計劃在未來15年內運轉的反應爐，總數將達到201座。目前全球運轉中的核反應爐共有443座。就算考慮因老化而除役的數量，全球運轉的核反應爐數量將可能在2040年左右達到逾600座。

AI的快速發展是核電廠增加的主因。為提供AI資料中心電力，採用小型模組化反應爐（SMR）正日益成為趨勢，可縮短建造時間和降低成本。

另一因素則是俄烏戰爭和美伊戰爭導致能源價格飆漲。這些衝突使確保不需仰賴化石燃料的電力變得更重要。由於各國也在執行減碳政策，這促使它們選擇幾乎不會排碳的核電。

中國占正在興建的79座反應爐中的38座，其次是印度的八座和俄羅斯的七座。